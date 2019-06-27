味全董座將卸任 陳永清：今年營收獲利都會持續成長

2019-06-27 15:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



味全今（27）日召開股東會，下午將改選新董座。談到今年成長動能，董事長陳永清說，今年全年營收和獲利都會持續成長，除了利息減少之外，大陸營業額不錯，但淨利部分會要保守一點；台灣本業正向發展，第1季已將虧損降低許多，加上飲料旺季將至，樂觀看待。

他提到，大陸本業今年第1季營收成長23.4％，主要來自冷藏B2B增加，但淨利率表現不如去年，是因天氣冷，冷藏飲品不好賣，但設備都投入其中，會有剩餘產品產生；而原料成本以及新品推廣費用也增加。

陳永清說，主要成長在華東以外，華南和華北都有成長；行銷費用主要是因進入超商，上架費用高，促銷廣告費會增加，投資成本也會比較高，所以淨利雖看似有成長，但推新通路和促銷廣告等，費用壓力逐漸產生。

會影響毛利因素，還有原料與產品組合的問題，高毛利如乳酸菌飲料，銷售占比並沒以前高；至於奶粉比重非常低，只是穩健經營，味全所有營業額都來自冷藏，果汁、酸奶和乳酸菌都是有基礎產品，也持續推動中；潛力飲品則包括牛奶、咖啡和乳飲料等，未來有新品類會進入新市場，正陸續規劃。

台灣方面，若不看埔心牧場出售的業外收入，本業今年第1季表現也優於去年，主要來自業績成長，毛利率提高，以及促銷力道減緩，像是今年5月調整促銷價格，會推升毛利；他看好今年台灣持續改善，表現會比之前好很多，「應該會賺錢」。

味全2017年起陸續處分三個資產，包括龍潭廠、三重土地及埔心牧場，陳永清說，「今年不會再賣任何土地了」，且三個閒置資產賣掉，減債136.8億元，每年可省下利息費用2.37億元億。

有股東在股東會上詢問，為何味全鮮奶比統一瑞穗鮮奶還便宜，陳永清說，他自己買牛奶，看到消費者在挑牛奶時都會遲疑要不要拿味全，「味全產品在市場上賣的比統一便宜，還經常買大送小，有不得以的苦衷」，因先前發生食安問題，為了刺激消費，所以常有促銷組合；總經理張教華則表示，今年5月林鳳營鮮奶已調整促銷價格，和瑞穗沒什麼差距。