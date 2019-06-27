樂天點數可在台灣兌換 在台推「樂天點數App」

2019-06-27 15:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



樂天超級點數推出專屬的「樂天點數App」，在台、日兩地啟動樂天跨境超級點數兌換機制，打通點數以串起跨境和實體各類型服務的應用場景，正式將「樂天超級點數」打造成樂天會員的行動資產，未來將直接串連日本的點數行動支付系統，將點數跨境於日本當地超過120萬個通路據點使用，實現台日O2O新零售生態系統。

日本樂天以點數回饋機制來串聯全球超過70種服務，以一個會員帳號遊走各種服務。樂天集團於2016年在日本推出Rakuten Pay，利用條碼、QR Code掃碼進行支付，目前在日本使用率高達15.2％，樂天會員也可以通過樂天點數行動支付系統，直接將獲得的點數於線下商店折抵當現金消費。

2019年樂天在台灣首度推出「樂天點數App」，多元化雙向累兌點，近期更將整合線上線下通路，通過日本樂天的行動支付系統跨足台日串聯起日本超過120萬個通路據點，成為電商產業首創跨境點數行動支付App。

台灣樂天調查數據中發現，樂天會員每多使用一個樂天服務，年貢獻提高2.5倍，隨著樂天在台灣拓展不同的服務，與消費者的緊密度也越來越高，樂天生態圈服務活化既有會員，點數回饋機制創造了縱向循環，並深化會員黏著度，可望未來樂天點數能將購物﹑理財﹑繳費一手掌握，複製日本經驗，打造「點數錢包」消費新概念，在台打造相同的經濟生態圈。

台灣樂天生態圈以點數經濟為基礎，從2017年起，透過樂天點數兌換機制，消費者可自由以合作夥伴像是亞州萬里通、OPENPOINT、HAppY GO、Hami Point、Ocard及日本樂天點數等雙向線上兌換。

現在消費者只要以「樂天點數App」輕鬆轉點，最低100點，立即兌換成日本點數，可直接在日本麥當勞或在大丸百貨進行消費。