揚弘實業平鎮廠房釋出 底價12.7億元９月公開標售

2019-06-27 15:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



知名德國企業博世(Bosch)集團旗下的揚弘實業，將委託高力國際公開標售其桃園平鎮工業區的廠房，土地加建物底價落在12.7億元，土地面積約3140坪，建物面積約9459坪，預計8月中領標，9月正式開標。

揚弘實業持有的平鎮廠房，坐落交通優勢地點，距離台66線快速道路相當近，也能連接國一、國三等高速公路，距離桃園機場車程也不到30分鐘。

負責此案的高力國際辦公樓及工業物業徐今露董事透露，這次預計標售的平鎮工業區工業廠房基地方正，使用狀況良好。土地面積約3140坪，建物面積約9459坪，土地使用分區為丁種建築用地，容積率為300%、建蔽率為70%，8月中領標，預計9月開標。

高力國際董事總經理劉學龍表示，這波美中貿易紛爭影響代工業為主的廠商甚鉅，造成工業地、廠房稀缺，甚至不少建商看中這個商機，搶買工業地興建廠房、廠辦，希望搭上此波順風車。不過，此時也有部分企業選擇順勢出脫資產獲利了結，提高現金持有部位，準備在台灣持續尋覓合適投資標的。

桃園市合計有高達32座工業區，主要分布在中壢、平鎮、龜山、大園、觀音、龍潭、楊梅等行政區、合計每年可創造2兆元的產值，工業產值冠於全台，其中台北前五百大製造業有超過三分之一都在桃園設廠，包括廣達、台達電、和碩、明基友達集團、甚至可口可樂以及南僑化工業群聚在此。