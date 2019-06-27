展現聲援力量！長榮空服工會 明晚台北辦晚會

2019-06-27 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



長榮罷工進入第八天，大批空服員連日在桃園南崁靜坐，桃園市空服員職業工會今天宣布，明天周五晚上九點到七點，將在台北市民生東路二段的長榮海運前舉辦「挺長榮空服員罷工晚會」，預計將有千人參與，希望能讓更多民眾理解罷工的訴求。

桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱表示，這是一場柔性的活動，主要是很多空服員家屬、旅客，對工會表達支持，也希望社會的力量能被看見，因此明晚活動會讓支持空服員的家屬、民眾、旅客，各界聲援力量能表達出來。

由於今天上午工會才釋出訴求對案，雙方何時重啟協商目前仍尚未敲定。周聖凱表示，目前勞動部在居間穿梭聯繫勞資雙方，但正式協商時間還未定。他說，若這兩天確定協商完成，並有好的進展，或許罷工可以提早結束、晚會不一定要辦，這都是有彈性的，但仍要看勞資協商成果，仍是未知數。