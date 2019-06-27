一瓶鳳梨酵素 他從職場浪子變老闆

2019-06-27 15:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



許多人喜歡喝酵素，就連知名鳳梨酥品牌也投入鳳梨酵素銷售的行列，年輕時跌跌撞撞，做過各種工作的老山圓有機酵素養生禪飲創辦人吳瑞勳，經歷過夜市人生，也坐過辦公室當銀行行員，但卻從一瓶鳳梨酵素開始，找到創業的人生方向。

家族事業是經營飯店，吳瑞勳的祖父和父親都各自開了飯店，40年前父親還曾在台中市開過咖啡店 ，在那個一杯咖啡內用19元的年代，他從小在家族事業裡進進出出 ，有時幫忙洗杯子，有時則是幫忙送便當，對做生意絲毫不陌生，也奠定他「生意小孩」的個性，才會有後來創了「老山圓有機養生酵素 」與「鈦自在全方位健康養護」兩個事業 。

但還沒創業之前，吳瑞勳做過、換過好多工作，一來是想賺錢想瘋了，二來是沒定性，還沒找到自己的一條路。

小時候父親好幾度跟吳瑞勳提起，想把他送去日本，跟朋友學習正統日式料理，但因為廚房是很熱的地方，加上從小看到家族事業的餐廳廚房師傅脾氣都不小，總覺得當廚師很辛苦，讓他非常抗拒。

反而是當完二年兵之後，因味覺敏銳也喜歡自己料理，出了社會沒多久去職訓中心學西點，也到素食婚宴館當學徒；但後來看到中餐師傅中午休息空檔打牌抽煙，心想「 這是我要的生活嗎」？又跑去菜市場賣衣服，做直銷，也做過大夜班，還到連鎖茶藝館當採購，甚至是明清仿古傢俬銷售員及搬運等工作。

後來進入金融業工作了六年，經歷做過銀行櫃檯，存放款、匯款，也當過不動產鑑價，產物理賠等各種工作 ，還因為熱衷投資，30歲前投資股票與期貨慘賠了約600萬元，當時不但病痛纏身，還債臺高築，吳瑞勳形容，那是人生最悲慘的10年。

經歷過職場起起伏伏和投資失利等身心煎熬，因為去救國團學料理課程，了解到酵素的好處後，決定學習酵素的作法，找到了自己創業的方向。

自創品牌之後，老山圓則是以台灣當季的有機食材來製作酵素，在衛生及安全方面把關，投保2000萬元產品責任險，取得顧客的信任，並取得有機認證 ，也因此入圍2018台中市百大伴手禮。