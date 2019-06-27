台塑集團拍板加薪3.378％ 平均每月加薪1,800元

2019-06-27 13:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



台塑集團總裁王文淵今（27）日與四大工會代表開會討論集團年度加薪，台塑工會代表吳祈忠會後轉述，雙方討論氣氛融洽，工會有感受到總裁釋出的善意，也理解貿易戰可能影響到公司獲利，工會很高興，最後是大家鼓掌通過。