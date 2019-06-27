海龍風電攜彰濱秀傳醫院 打造醫療支援網絡

2019-06-27 13:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



由北陸能源發展股份有限公司及玉山能源股份有限公司共同籌組的「海龍離岸風力發電計畫」，除積極建設彰化外海之離岸風場，更致力深耕台灣、發展在地夥伴關係，今（27）日與「彰濱秀傳紀念醫院」簽署合作備忘錄，希望結合國際離岸風電工程相關醫療標準與經驗，攜手彰濱秀傳醫院提供離岸風場醫療支援，打造全方位安全守護網，並促進在地醫療發展。

成立13年、通過兩次國際醫院JCI（JointCommission International）認證與擁有全亞洲首創微創醫學中心的彰濱秀傳紀念醫院將提供符合國際標準的醫療資源，保護海龍計畫成員的安全及健康。秀傳醫療體系副總裁暨彰濱秀傳醫院院長葉永祥表示：「我們致力提供以病人為中心的專業醫療服務，希望透過這次合作，提供完整醫療服務與緊急救護訓練，並協助擬定救援計畫之標準作業流程，確保海龍團隊全體成員的安全與健康，並開放海龍成員使用『愛書人休閒俱樂部』，以紓解工作時的緊張情緒，達成身、心、靈平衡，以便安全地完成工作。此外，今年彰濱秀傳第六醫療智能大樓正式啟用，我們將提供智慧門診、智慧住院、智慧病房的醫療服務，在人文友善環境之下，提供最好的醫療設施和服務品質。」

除了醫療合作，海龍團隊更將支持已舉辦13年的「秀愛傳情圓夢計劃」，將認養禮物協助社福單位弱勢孩童的迫切需求，未來海龍也希望透過秀傳醫院在彰化地區的長期耕耘，落實在地關懷。北陸資深建設執行副總裁MortenMelin表示：「彰濱秀傳醫院每年舉辦圓夢計畫，幫助彰化在地弱勢、身障家庭，期盼海龍參與能夠讓他們感受滿滿的愛心與關懷。」

以「台灣思維」為核心，海龍離計畫致力推動在地化佈局，玉山能源董事長兼執行長暨海龍計畫總監陳聰華表示：「海龍團隊多次拜訪彰化在地廠商，從風電產業供應鏈、運維服務至團隊人員日常生活所需的食衣住行醫療等，此次海龍團隊與彰濱秀傳策略合作，希望結合在地醫療團隊與國際經驗，成為彼此最堅強的後盾，互助成長。」