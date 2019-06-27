台灣房屋搶客出新招 推線上「3D傳單」

2019-06-27 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



房價築底，市場買氣增溫，台灣房屋推出線上「3D傳單」，運用3D環景影像，搭配網路語音通話，業務和購屋者看到傳單可以同步看屋，討論每個屋況細節，消費者不出門也能和房仲完成實地帶看的臨場感，10分鐘就能在線上初步過濾物件。

台灣房屋在今年第1季推出線上即時帶看，民眾在台灣房屋官網上看到心儀物件，可透過照片和文字描述了解物件，還可以隨時透過線上和業務員連線，同步說明導覽，而立體的影像提供實境感，猶如實境看屋一樣。

台灣房屋雲端中心總監彭元儀表示，線上即時帶看突破時空限制，不受限上班時間、交通甚至是氣候因素，只要有手機，時間有空檔，就可以操作。

購屋者多半利用中午前後的休息空檔，和業務聯繫，搜尋並初步過濾物件，若有進一步看屋打算，則立即請業務安排下班後的時間看屋。

彭元儀表示，這大幅縮短了決策的時間，讓購屋變得更便利有效率，為此，台灣房屋業務同仁也針對購屋者的需求主動過濾物件，發送給客戶瀏覽，廣告傳單也從過去紙本方式，進入3D時代，以更科技和環保的方式改變購屋流程和模式。

台灣房屋表示，使用即時快問的尖峰，則是22時至凌晨2時，達42.9%，由於現代人對手機依賴性高，也習慣使用通訊軟體聯繫，即時快問主要就是服務晚睡的上班族，為購屋者解決房產相關疑難雜症，並將客戶訊息透過LINE Message API以Chatbot形式通知負責業務，即使非上班時間，或業務出勤務，顧客都能直接聯繫上熟悉物件的窗口，業務看到留訊後即時回覆，縮短服務時差。