長榮空服讓步 不堅持禁搭便車、勞工董事與調整日支費

2019-06-27 10:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



原本高姿態的桃園市空服員職業工會（桃空職工），在發動長榮空服員罷工進入第8日後，今（27）日早上提出8項訴求調整方案，完全推翻之前與長榮資方協商時8點都不可退讓的要求，包括不再堅持禁搭便車、不再要求一定給勞工董事，也不再堅持調整日支費等訴求調整方案版本，呼籲長榮航空公司盡快開啟協商。

工會表示，針對勞資雙方目前協商的關鍵議題，日支費數額願意調整並保持開放討論空間，針對禁搭便車條款也願意以其他形式調整，勞工參與經營治理的部分，目的在讓公司廣納勞工意見，並能對高層決策提出基層意見。

工會幹部說，長榮航空公司在6月25日召開記者會表示，針對工會提出的調整方向，需有白紙黑字的具體對案，才願意重啟協商。而面對長榮航空公司一貫專制的作法，工會決定以會員民主討論的方式共同完成具體的調整方案，在6月26日經過現場分組討論八大訴求之後，幹部們統整意見方案，調整方向將依據以下幾點進行：

一、東京、北京航線增加過夜月份，並全面檢討現行包月方案。

二、接受每月勞資會議，每季董總會議，每半年檢討班表及服務流程，提供勞工相關必要資訊，例如年度招募計畫。

三、不堅持調整日支費，同意公司飛安服勤獎金方向，計算單位及數額待議。

四、同意不以薪酬為禁搭便車差別待遇，以其他促進工會團結方案代替。

工會指出，詳細方案，本會依據勞動部建議，與會員持續討論過後，已有初步提案，也已交予勞動部、交通部，期能儘早與長榮航空公司開啟協商，解決此次爭議。