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中華車將攜手中油 擴展充電站

2019-06-27 01:01聯合報 記者黃淑惠邱馨儀／台北報導

中華車董事長嚴陳莉蓮主持股東會。記者黃義書／攝影
中華車董事長嚴陳莉蓮主持股東會。記者黃義書／攝影
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中華車董事長嚴陳莉蓮昨天在股東會上表示，今年中華車將積極布局內外銷、強化產品競爭力，特別是綠能部分將推出全新重型電動機車，導入新商業模式設充電站，中華車總經理陳昭文則表態合作對象就是中油，未來將對應中油開發新車款。

中華車昨舉行股東會，由於去年稅後淨利三十五點九三億元，每股獲利二點六四元，股東會通過每股配發現金股利一點七元，並通過現金減資案，減資比例高達百分之六十，減資後資本額降為五十五點三六億元，換算股東每股可多領現金六元。

中華車減資後資本額將從一三八點四億元降為五十五點三六億元，八月會召開董事會，減資基準日應該會訂在十月，也就是說，中華車的股東十月就可以領到現金減資的現金。

嚴陳莉蓮昨天也從「台灣汽車市場及外銷事業」、「中國大陸汽車市場」、「新事業發展」等三個部分說明經營現況與展望，其中最引人關注的是，中華車將與中油及政府機關策略合作廣建充電站，打造充電生活圈，加上電動機車市場熱度持續，預估今年銷售成績可望大幅成長。

這也是繼三陽工業宣布與中油合作後，另一家表態將與中油合作擴展充電站的大廠。業界看好，在三陽與中華車及各家機車大廠都與中油簽下合作備忘錄下，中油可望成為台灣電動機車的重要能源來源。

中華車指出，中華車的電動機車e-Moving採取充換電均可的模式，除可在家自行充電，後續將藉由中油的充電系統供應電動機車的動能來源，預計桃園地區年底前中油即可完成超過五十座的充電系統，充十分鐘可以達到百分之五十的電量，定速三十公里時可以行駛五十公里，充二十分鐘即可充到八成滿。

至於外界認為電動機車補助應該退場，總經理陳昭文認為，驟然停止一定會產生衝擊，但可逐漸縮減，並將經費移轉至公共設施。包括充換電系統與電池的補助。

中油電動機車中華車股東會嚴陳莉蓮
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