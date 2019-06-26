麗寶集團旗下「麗馨」產後護理之家住房率破六成

2019-06-26 21:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



麗寶集團在台中推出的「麗馨」產後護理之家，去年底試營運至今，短短半年多，住房率迅速突破六成，今（26）日正式營運；麗馨國際護理總監蔡宜澖說，麗馨把「家」的概念做更廣義延伸，讓媽媽與寶寶得到最好照顧，是最主要關鍵。

麗寶集團看好坐月子中心市場，旗下子公司麗馨國際去年底分別在台中及台北推出「麗馨」、「麗格」兩家產後護理之家，主打媽媽照護、寶寶專業照護及餐點、課程等五大特色訴求，標榜媽咪和寶寶就跟入住五星級飯店一樣，可以獲得無微不至的照顧。

據了解，麗寶集團今年進一步將在高雄市政府後側，推出第三家產後護理之家，標榜以飯店結合產後護理中心的複合式經營型態，預計2022年完工營運，全力搶進高雄坐月子中心市場。

目前，位於台中一中商圈的「麗馨」產後護理之家，鄰近中國醫藥大學附設醫院、台安醫院，全館規畫6樓、地下2層建築，包括產後護理床47床，嬰兒床50床，採獨立獨棟會館經營，門禁管控嚴格，以有效降低細菌及病毒感染機率。

而位於淡水的「麗格」產後護理之家，在捷運淡水線紅樹林站及淡海輕軌的交會點，全館共3樓層，產後護理床39床，嬰兒床42

床；並與淡水馬偕醫學中心婦產科及小兒科合作，每週定期視訪產婦及新生兒。

「麗格」一樓公設大廳營造峇里島風格的度假風情，讓產婦當貴婦；另有獨立式嬰兒游泳池，提供專業嬰兒按摩SPA。蔡宜澖說，「麗馨」目前住房率約六成，「麗格」更高達八成，市場反應熱絡。

蔡宜澖指出，麗寶集團一直以來秉持「家」為本的理念，與對「人」的關注，透過集團的各式服務傳達給社會大眾。

面對少子化、競爭激烈的坐月子市場，「麗馨」強調提供個別化服務，在內部管理方面，重視員工在職教育與培訓，安排專業與

服務禮儀課程，期待充滿正能量的人員，能帶給媽咪與寶寶客製化的完整服務系統。

目前，「麗馨」產後護理之家開設有親子教室課程，除了基本母嬰護理之外，還有豐富的親子關係與智能拓展主題，如親子共讀、繪本說故事等。

此外，「麗馨」也細心關懷產後媽媽們，並藉由許多活動的安排，如產後瑜珈、天然精油芳香紓壓、香薰蠟片、精油擴香石、收涎糖霜餅乾等手作課程，讓媽媽在參與中放鬆紓壓、釋放負向情緒，進而得到最好照顧。