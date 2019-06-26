服務業大評鑑 五福旅遊獲金牌獎

2019-06-26 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



26日舉辦的「2019台灣服務業大評鑑」，是由SGS認證的評鑑標準神祕客團隊，評選探訪32個業種、366家企業、436家店點，1,168神祕客人次、2,049受稽核服務人員，堪稱國內最大的服務業評鑑規格。

五福旅行社在旅行業種中，獲得旅行業金牌獎，由董事長許順富親自領獎。許順富表示，在競爭激烈的旅行業中獲得金獎，是對於五福旅行社上下同仁有莫大的鼓勵，旅遊業是創造美好的回憶、滿足消費者旅遊的需求、提供高效率和細心的服務，未來會更努力不懈，提供更專業優質的服務給消費大眾。

五福旅遊身為旅遊業的一份子，對於旅遊業的價值主張在於，創造旅客豐富實境體驗，並留下美好回憶為出發點，提供具有人文溫度的服務流程。服務流程的關鍵在於，提供客戶旅遊資訊諮詢平台、整合完整的服務供應鏈，為旅客提供各式各樣的旅遊商品。

許順富指出，從一張票劵的銷售到客製化的旅遊行程規劃、從國內旅遊到國外旅行、從服務單一客人到千人團體，五福旅遊始終抱持著謙虛態度為每一位客戶提供專業的服務。

許順富表示，了解客戶的需求是業務人員被要求的基本能力，如何滿足客戶多樣化的需求則是產品企劃須具備的基本能力。五福會先訂標準化服務流程，同時也教育員工要按照客戶的個別需求給于非標準化的客製化服務，亦即是以消費者需求為服務導向。