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到手的雙子星案飛了 南海控股：研擬對策中

長榮航有長期對戰準備？7月中班表已備妥

服務業大評鑑 五福旅遊獲金牌獎

2019-06-26 19:00經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

26日舉辦的「2019台灣服務業大評鑑」，是由SGS認證的評鑑標準神祕客團隊，評選探訪32個業種、366家企業、436家店點，1,168神祕客人次、2,049受稽核服務人員，堪稱國內最大的服務業評鑑規格。

五福旅行社在旅行業種中，獲得旅行業金牌獎，由董事長許順富親自領獎。許順富表示，在競爭激烈的旅行業中獲得金獎，是對於五福旅行社上下同仁有莫大的鼓勵，旅遊業是創造美好的回憶、滿足消費者旅遊的需求、提供高效率和細心的服務，未來會更努力不懈，提供更專業優質的服務給消費大眾。

五福旅遊身為旅遊業的一份子，對於旅遊業的價值主張在於，創造旅客豐富實境體驗，並留下美好回憶為出發點，提供具有人文溫度的服務流程。服務流程的關鍵在於，提供客戶旅遊資訊諮詢平台、整合完整的服務供應鏈，為旅客提供各式各樣的旅遊商品。

許順富指出，從一張票劵的銷售到客製化的旅遊行程規劃、從國內旅遊到國外旅行、從服務單一客人到千人團體，五福旅遊始終抱持著謙虛態度為每一位客戶提供專業的服務。

許順富表示，了解客戶的需求是業務人員被要求的基本能力，如何滿足客戶多樣化的需求則是產品企劃須具備的基本能力。五福會先訂標準化服務流程，同時也教育員工要按照客戶的個別需求給于非標準化的客製化服務，亦即是以消費者需求為服務導向。

其中客戶對於導遊領隊服務評比，以及客戶的意見回饋等，五福都會在第一時間掌握及處理有關客訴問題。許順富說：「我們非常重視每個作業環節的連結與執行，並且迅速妥善回應旅客回饋的意見。服務的心法，客戶是真正的老闆、落實做好每一件簡單的工作、簡單的事情並不簡單。」

「2019台灣服務業大評鑑」26日登場，五福旅遊獲得旅行業金牌獎，由董事長許順富...
「2019台灣服務業大評鑑」26日登場，五福旅遊獲得旅行業金牌獎，由董事長許順富（右）親自領獎。五福旅遊／提供
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