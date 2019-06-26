傳產首例！統一設雙總制 黃釗凱、李清田出任

2019-06-26 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



統一企業（1216）今（26）日宣布，由於舊任總經理侯隆榮任職屆滿，董事會決議通過委任新一任總經理，並首設「共同總經理制」，由統一內部資深副總黃釗凱、資深協理李清田升任，即刻生效，將開啟下一個50年的「亞洲世紀營運大戰略」。

統一表示，此共同總經理制，分別負責台灣/海外兩大市場，由黃釗凱負責台灣，李清田主司海外，未來，在兩個總經理的共同領導下，統一將面向亞洲16個經濟體、22.4億人口的大市場。

統一首度設「共同總經理」，該公司今天表示，這是「站在統一企業建立52年的堅實基礎上」的重要決策，從現在開始，要正式且全面啟動「亞洲世紀的營運大戰略」。

在此大架構下，統一未來的發展藍圖，有經緯之分，從經度來看，統一將建立一個「縱貫亞洲南北的生活品牌服務走廊」。從緯度來看，則要奠定四大主軸，包括生產研發、零售體驗、國際貿易、聯盟併購。

統一表示，上述這個大戰略佈局，透過經緯規劃，將貫穿並互聯所有企業活動，涵蓋亞洲16個經濟體、22.4億人口。

為了加速並有效執行此大戰略，統一說，組織架構也必須有相應的做調整，因此統一首設「共同總經理制」，兩位總經理分別負責台灣、海外市場，各司其職、共同負責，也即刻生效，往後須向董事長、總策略長報告。

希望未來透過此清楚分工、當責。統一説，相信在此清楚的管理分工之下，統一企業將可創造更好的價值

此次新任統一共同總經理的黃釗凱，是統一資深的管理階層，前此任統一企業副總經理，而李清田也是統一資深管理者，前此任統一協理，他在海外多年，曾任統一越南公司總經理，對於東南亞市場嫻熟，具備豐富的海外營運經驗。