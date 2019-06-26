現代全新ELANTRA 64.9萬元起跳

2019-06-26 16:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



三陽汽車代理的現代汽車 （HYUNDAI） 積極搶攻國內汽車市場商機 ，現代旗下最熱銷的中型房車ELANTRA，在台全新改款上市；All New ELANTRA，建議售價經典型64.9萬元、豪華型70.9萬元、旗艦型74.9萬元。

這款車鎖定顧客群年齡約在30到40歲。汽車設計物超所值、高CP質，以駕駛為中心，內裝質感全面進化；轎跑車格、兩種選擇；擁有智能駕駛模式； 完整主被動安全配備。

全新的ELANTRA搶眼流體雕塑身形集結歐美iF、GOOD DESIGN、IDEA 三大工業設計獎項肯定，以及進化優異動力效能與高規安全防護等優勢，寫下最快銷售突破1,000萬輛車款紀錄與全球暢銷車前5名的亮眼成績。

首度出現的嶄新Sensuous Sportiness設計語彙，展現更為奔放的前掠式跑格，加上完善HYUNDAI SmartSense先進主動安全科技與強悍動能推升的性能操控樂趣，讓All New ELANTRA儼然成為國內市場上，擁有最高CP值的國產中型房車代表。

HYUNDAI現代汽車總經銷南陽實業於今日正式發表All New ELANTRA，建議售價經典型64.9萬元、豪華型70.9萬元、旗艦型74.9萬元；同樣深獲國內熱血性能車迷喜愛的All New ELANTRA Sport也同步現身登台，建議售價Sport型81.9萬元、Sport極速型85.9萬元。