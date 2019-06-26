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反制工會扣押三寶 長榮出新招「限4小時幫辦新護照」

空服員工會盼資方盡速協商 明天提出調整新方案

2019-06-26 11:30聯合報 記者曾增勳╱即時報導

長榮航空空姐罷工第七天，罷工空服員圍小圈圈、分組討論新的協商具體對案，明天提資方...
長榮航空空姐罷工第七天，罷工空服員圍小圈圈、分組討論新的協商具體對案，明天提資方尋求協商。記者曾增勳／攝影
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長榮航空空服員罷工第7天，桃園市空服員職業工會上午舉行會員民主討論調整方案，今天到明天零時，由參與罷工空服員圍小圈圈、分組討論新的協商具體對案。

工會副秘書長周聖凱、監事曲佳雲表示，6月20日罷工以來已收取護照、台胞證、員工證「三寶」超過2200分，工會一直希望長榮航空盡速出面重啟協商，拉近八大訴求尋求調整共識、解決爭議，早日恢復國人疏運，長榮卻不協商，為讓罷工姐妹充分民主討論八大訴求共識、整合意見產生新的具體調整方案，明天上午10時向長榮航空提出具體調整方案，希望長榮正視空服員的民意，盡速開啟協商。

工會對日支費數額調整保持開放討論空間，針對禁搭便車條款也願意作出調整，勞工參與經營治理部分，目的是讓勞工能取得經營必要資訊、能對高層決策提出基層意見，工會不堅持參與推派獨立董事或設立勞工董事。在工會幹部說明後，罷工空服員高喊「威權靠我們打破、對等談判靠我們戰鬥」、「加油」。

工會常務理事李瀅表示，工會24日對外宣布對參與公司治理、日支費及禁搭便車條款有調整，但是長榮明確表示無法接受，工會一直在思考替代方案，所以今天小組討論擬出新的版本，明天上午提出新的方案，希望長榮航空盡快協商。

曲佳雲向罷工空服員喊話「團結」、她表示，明天將呈現的新方案，一定是基於民主、尊重所有會員產生的方案，請大家不要聽信外面謠言、不實指控，面對地勤或教官給的壓力，希望大家堅持下去，有力的證明有2200份護照在這裡，工會幹部有責任帶領大家在保障下，維持最好的權益，至少工作權益不受傷害，「我們把大家帶到這裡，一定要安全帶大家回公司」。

長榮空姐罷工第七天，桃園市空服員職工會副秘書長周聖凱（右一）、監事曲佳雲（右二）...
長榮空姐罷工第七天，桃園市空服員職工會副秘書長周聖凱（右一）、監事曲佳雲（右二）等人開記者會說明民主討論新方案，明天提資方尋求協商。記者曾增勳／攝影
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長榮航空空姐罷工第七天，罷工空服員圍小圈圈、分組討論新的協商具體對案，明天提資方...
長榮航空空姐罷工第七天，罷工空服員圍小圈圈、分組討論新的協商具體對案，明天提資方尋求協商。記者曾增勳／攝影
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