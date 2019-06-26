長榮公布航班取消狀況 官網已到7月7日

相關新聞
台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？2019-06-26 09:01
台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下2019-06-26 08:47
大同出招 要陸資吐出獲利2019-06-26 00:39
失智照護／照護者勿落入情緒陷阱2019-06-26 04:31
「今年不好投資」 永豐餘加碼越南2019-06-26 01:04
光洋科改選 台鋼要拿三席2019-06-26 00:31
永豐餘穩營運 聚焦四主軸2019-06-26 00:31
永豐餘下一步…走向專業分工2019-06-26 00:29
金曲獎音樂節 秀創新思維2019-06-26 00:15
徐旭東：遠百展店 樂觀零售景氣2019-06-25 23:43
華航擴機隊 再砸777億元2019-06-25 23:41
持續投資高雄 徐旭東：大遠百商場面積倍增2019-06-25 23:38
龍峰爭議案／大同市場派 轉轟華映新董座2019-06-25 23:36
龍峰爭議案／投保中心：執行歸入權 維護秩序2019-06-25 23:35
龍峰爭議案／律師：內部人短線所得歸公司2019-06-25 23:34
遠百信義據點 要靠「智慧」取勝2019-06-25 23:34
銀髮友善食品 食研所網站查得到2019-06-25 23:33
旭隼董事長深入細節 譜寫成長方程式2019-06-25 23:33
工業區獎勵／花大錢投資換容積 誘因恐不大2019-06-25 23:25
台中擬自治條例 22處都計工業區立體化納入獎勵2019-06-25 23:25
上班卒仔照子放亮／靈活應變2019-06-25 23:16
創新思維／傳統現代交融 老工藝換新妝2019-06-25 23:16
智慧經營／李選進…馬拉松投資學 比穩比氣長2019-06-25 23:16
國泰航空慶祝飛台一甲子 7月3日快閃機票優惠2019-06-25 15:47
長榮罷工地勤忙碌 總經理孫嘉明哽咽道謝2019-06-24 11:53
鐵路節談台鐵：借鏡JR 將軟實力轉化為金雞母2019-06-24 09:21
長榮空服罷工衝擊大 預告期喬不攏交部再拋授權期2019-06-23 11:54
小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？2019-06-21 09:18
長榮罷工至少10航班取消 櫃台湧現排隊潮2019-06-20 18:08
影／長榮空服員重啟勞資協商 不排除隨時發動罷工2019-06-20 13:35
國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？2019-06-20 11:14
IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家小廠靠什麼本事打國際賽？2019-06-19 13:17
長虹穩獲利 戰線擴至全台2019-06-18 23:25
好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？2019-05-29 08:30
遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂2019-05-22 11:21
華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實2019-04-18 23:54
卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長2019-04-18 14:06
臺大「管理碩士學分班」、「精鍊高階管理與實務研習班」熱烈招生中2019-06-24 17:23
108年輔導中小企業創新轉型、世代傳承巡迴列車活動2019-06-21 18:30
熱門文章
為何不能不爽走人？ 長榮前空姐說出切身之痛2019-06-25 12:12
別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢2019-06-25 18:01
影／疑似提前偷跑罷工 部分長榮空服員畫面曝光2019-06-25 18:02
【即時短評】一場被資方逼出對案的罷工...2019-06-25 23:57
空姐「三寶」遭扣！長榮請外交部協助辦新護照2019-06-25 15:00
「長榮罷工我非常有意見」 柯文哲：這是政府無能的表現2019-06-25 12:37
「我就是不爽走人」 長榮前空姐揭外人看不見的高壓血汗2019-06-25 14:01
長榮勞資協商露曙光？工會：具體對案明公布2019-06-25 20:21
長榮罷工如何拿回三寶？ 工會：下午律師出面說明2019-06-25 11:39
工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？2019-06-25 16:37
外站長榮空服員舉出「久等了」 罷工再注入強心針2019-06-25 17:00
長榮公布7月航班取消狀況 「空服想回來也沒得飛」2019-06-26 09:10
華為新晶片戰高通 背後是台積電PK三星2019-06-25 13:01
薪水福利比空服員差？ 不是她們不該罷工而是「你要罷工的理由」2019-06-25 14:26
矽晶圓旺季沒了 半導體廠罩烏雲2019-06-26 00:33
長榮請外交部協辦新護照 外交部：依規定辦理2019-06-25 18:24
長榮機師上台聲援變「反罷工」 被工會幹部請下台2019-06-25 23:35
影／工會釋善意？長榮副總：拿出對案再說 協商全程轉播2019-06-25 15:59
罷工第7天…拋8大訴求可調整 工會周三公布對案2019-06-26 00:30
國泰航空慶祝飛台一甲子 7月3日快閃機票優惠2019-06-25 15:47
刷卡買機票已送旅平險 為何還要另外買？2019-06-25 13:52
影／長榮空服罷工現場溫情喊話 空服員紛紛落淚2019-06-25 14:50
空服罷工前報到未值勤 長榮將釐清拒飛或曠職2019-06-25 20:15
長榮控70人想拿回三寶被拒 工會駁：已有3人取回2019-06-25 17:03
拿回三寶惹議 王國材：應提高方便性，這是基本尊重2019-06-25 18:26
取回護照如上西天取經 長榮航指空服工會不該是黑幫2019-06-25 15:56
整理包／加拿大、日本有罷工預告期 台灣罷工又有何法規及條件？2019-06-25 14:54
大同出招 要陸資吐出獲利2019-06-26 00:39
長榮工會律師聲明：資方恐嚇侮辱已蒐證將提告2019-06-25 15:35
長榮控拒還護照 工會律師：保管合法、將告資方恐嚇2019-06-25 15:04
長榮罷工持續 旅行公會理事長：旅遊業不是空氣！2019-06-25 10:33
郭台銘：若受大陸威脅 富士康隨時有能力轉移生產基地2019-06-25 22:38
長榮：罷工空姐回來上班受阻2019-06-26 00:14
長榮勞資何時重回談判桌 陳其邁：距離已越來越近2019-06-25 12:44
12萬、17萬人勞保、退被「高薪低報」 7月起逕調2019-06-25 17:56
資方用喇叭播「長榮頌」 空服員：不覺得很像軍歌嗎？2019-06-25 13:48
銀行收房貸遲延利息亂象 金管會出招7月適用2019-06-25 19:50
長榮空服員罷工第六天 估損失逾10億元2019-06-25 21:35
繼續罷工？長榮工會不排除提早投票2019-06-25 14:16
長榮航下午3時召開記者會 籲工會歸還空服員「三寶」2019-06-25 12:45
留言