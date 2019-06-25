這家商務飯店 讓林口躍上國際舞臺

2019-06-25 23:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



去年開幕的「林口亞昕福朋喜來登酒店」（Four Points by Sheraton Linkou），是全球飯店集團龍頭「萬豪」在台灣開設的第三家福朋喜來登，酒店比鄰機場捷運林口站，往返桃園機場及大台北地區相當便利，成為來台洽商旅客及中南部北上旅遊國人的新選擇。開幕迄今，吸引大量外國商務客入住，打開林口在國際的知名度。

酒店的建築和室內設計完美融合了林口的自然環境魅力，使入住旅客感到自在悠閒。外觀設計靈感來自林口舊名「樹林口」，充滿生命力的樹幹線條包圍著酒店外牆，室內宴會廳及各包廂命名，也富有地理文化色彩，如「茶Tea」、 「霧Mist」、 「磚Red -Brick」、 「樹Tree」和「雲Cloud」，代表林口雲霧環繞的美景及早期盛產茶葉、紅磚的物產特色。

酒店有165間客房，共五個房型，分別是傳統客房、豪華客房、單間客房、行政套房及總統套房。設計風格簡約時尚，配備55吋智慧TV搭載衛星電視頻道、無線藍牙LED智慧音箱鬧鐘，結合時尚與科技感。

另外，200坪的樓中樓總統套房，擁有獨立寬闊的起居空間及日式禪風空中花園，坐擁 360度環景視野，將林口美景一覽眼底。賓客可於獨立廚房舉辦私人派對、露天BBQ戶外燒烤。

林口亞昕福朋喜來登酒店總經理黃柄鈞表示：「亞昕福朋喜來登酒店將為往來的全球商務及休閒旅客，提供更多選擇。我們將以福朋品牌的現代簡約設計、舒適的設施、以及真誠的服務為賓客提供旅途中的切實所需，從而打造舒適輕鬆的體驗。」