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失智照護／照護者勿落入情緒陷阱

2019-06-26 04:31經濟日報 劉庭軒

上周談了照顧者喘息的重要，本周要來分享實際上照顧者可以怎麼做？以及政府與台灣失智症協會的相關訊息等，希望能夠幫助讀者與失智症照顧者運用有效的資源。

曾有家屬跟我分享：他帶著失智長輩去瑞智學堂，其中兩個小時是很自由的，照顧者想做什麼就做什麼，可以喘息一下。不過，一開始因為責任心太重，一分鐘沒看到失智長輩都會不放心，當下照顧者並沒有發覺自己有異狀，後來帶著失智者到門診看醫生時，醫生告訴他：「其實你應該要去看一下精神科比較好。」那時照顧者很訝異，原來自己已經有憂鬱症傾向了，但自己不知道，也沒發覺。

其實這位家屬是很典型的狀態，他在照顧的過程中放不下、不願意去喘息，覺得失智者「非我不可」，這樣的心態，往往一個不小心便走到憂鬱的狀態。

後來這位家屬在多方的專業建議之下，學會了參加家屬支持團體，在參加的過程中，他發現自己並不孤單，分享活動上，他發現有許多人跟他有一樣的經驗，有人比他更糟糕、也有人比他好一些，但是在那當中，這位家屬找到了力量，讓照顧之路能夠繼續再走下去。

例如：找到住家附近的日間照顧中心，將長輩送過去，使家屬白天能夠喘息。

剛開始，家屬可能會有點罪惡感，或是怕被鄰居或親朋好友認為家屬不負責任、不孝等等的嚴厲指責。但善用社會資源，將失智長輩送到日照中心或是失智據點，其實是可以提高長者的身體與大腦功能，延緩失智症狀，對於長者本身是有幫助的。

在長輩有進步的狀態下，照顧者也相對在心裡上或對家人都交代得過去。

我們身為國民，政府所提供之寶貴的社會資源就要去盡量使用，而不要放在那邊空轉，且若是資源不合時宜，更要反映出來讓國家的政策得以改善，其實幫助到的會是未來的自己。

未來終有一天，會換我們自己走到這個階段、需要使用到這些服務，從現在開始認真體驗長照資源，並將寶貴的意見反饋出來，才能使政策愈來愈進步、未來的資源愈來愈豐富。期待有一天，我們能共同為台灣打造出安心的老後未來。

你有失智照護的經驗分享嗎？歡迎投稿lele.le@stipendiary.tw。

（作者是台灣受恩股份有限公司董事長，本專欄每周三刊登）

失智症憂鬱症
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