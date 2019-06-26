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「今年不好投資」 永豐餘加碼越南

2019-06-26 01:04聯合報 記者曾仁凱／台北報導

紙業龍頭永豐餘董事長何奕達表示，2019年不是非常好投資的一年。記者曾仁凱／攝影
紙業龍頭永豐餘董事長何奕達表示，2019年不是非常好投資的一年。記者曾仁凱／攝影
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國內紙業龍頭永豐餘昨天召開股東常會，董事長何奕達表示，二○一九年的變化性很大，不是非常好投資的一年，永豐餘今年集團發展將聚焦四大主軸，包括全球供應鏈的改變、新零售革命、醫療科技創新，和循環經濟，也將持續加碼越南，也不會停止投資台灣。

何奕達說，美中貿易戰是個很大的議題，對於永豐餘而言，受到關稅的直接影響不大，根據公司內部統計，營收影響不會超過百分之一。但是如果貿易戰延續造成全球經濟下行，沒有人能置身事外。現在大家就是關注本周即將登場的Ｇ20高峰會，「川習會」如果能有好的結果，對全世界經濟是好事。

何奕達認為，今年變數太多，不是非常好投資的一年，永豐餘會比較保守，新投資不會在這時間點跳下去，但是既有的計畫不會停。

他指出，今年集團發展首先會緊盯全球供應鏈的改變。永豐餘的主業還是造紙，面對不少客戶將生產基地從大陸移轉到東南亞，永豐餘將持續加碼越南，原本在南越已經有四個廠，每月產能二千六百萬平方米，另外在北越新設的兩個廠，去年底也已經開始試產。

面對正隆、榮成等同業相繼宣布回台投資計畫，何奕達強調，不管回流不回流，永豐餘從來沒有停止投資台灣，光是剛完成或進行中的台灣投資案，就有新屋廠的三號機及汽電共生設備去年正式投產；華紙花蓮廠也在進行循環經濟的優化；另外旗下申豐屏南廠也擴充產線，預計今年完工。

其次永豐餘聚焦新零售的革命，旗下子公司永道從事無線射頻標籤（ＲＦＩＤ）相關業務，剛好搭上智慧零售的需求風潮，永道已經向上海科創板申請上市。

越南上海貿易戰永豐餘何奕達
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