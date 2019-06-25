親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

jpp深耕東南亞 下半年營運好轉

2019-06-25 18:26經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

金屬沖壓件廠經寶精密jpp-KY（5284）今（25）日召開股東會，董事長鍾國松表示，去年因客戶海外市場策略調整，致使營收受到影響，今年則恢復成長動能，期盼下半年營運好轉。

據悉，jpp去年遇到數位加值機客戶在海外市場的營銷策略調整，導致營收受到影響，客戶將原本在菲律賓布建的數位加值機拉回泰國，且由於泰國的電信政策調整，數位加值機須做大幅改版，公司也已配合設計新的數位加值機系統因應，而未來的營運將會逐漸好轉。

鍾國松指出，公司去年併購的兩家法國子公司，效益已逐步展現，jpp也偕同法國子公司參加今年的法國航太展，大幅拓展國際品牌知名度，並也持續投入雲端、5G等機殼產品方向布局，預計第3季開始能貢獻營收。

至於中美貿易戰影響方面，鍾國松認為，由於公司長期耕耘東南亞，因此短期會有轉單效應加持，但是長期仍然是個未知數，未來會秉持不斷創新、努力不懈的精神，拉高技術力門檻，希望能維持長線穩定的成長。

此外，jpp本次股東會也召開董事改選，包括7席董事含3位獨立董事；其中，高宏明獨立董事任期屆滿，新任獨立董事由賴鎮局律師擔任，其餘董事當選人皆為原班人馬，經營團隊並無太大變化。

股東會營收法國
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

亞泥股東會 徐旭東續看好大陸市場

2019-06-25 00:51

台塑越鋼新爐 擬延後興建

2019-06-24 23:23

中鋼獲利進入低潮期

2019-06-24 23:17

台塑越鋼蓋與不蓋 陷入兩難

2019-06-24 23:16

唐山祭出鋼企限產 現貨報價應聲反彈

2019-06-24 23:16

貿協領軍 紡織機械業攻歐

2019-06-24 23:14

職場修煉室／接班人的必備條件

2019-06-24 22:43

管理講堂／陰陽管理學

2019-06-24 22:43

趨勢觀察／微軟AI研發中心執行長張仁炯：數位轉型 不能做半套

2019-06-24 22:43

台灣鮮美荔枝進軍東京 可望明年東奧搶商機

2019-06-24 21:50

「綠美丘」藝術市集 7月5日進駐台中七期富豪圈

2019-06-24 19:45

亞泥股東會 徐旭東：陸水泥業估延續高位行情

2019-06-24 18:10

日經：憂陸產過剩 台塑越鋼擬延後第三座高爐興建計畫

2019-06-24 17:42

亞泥新城山礦場案 原民：不知山何時會垮下來

2019-06-24 15:53

日勝生拚轉型 目標樂齡地產成新藍海事業

2019-06-24 15:53

軟銀創辦人孫正義不想再犯錯！備好銀彈加碼投資台灣

2019-06-24 15:48

7台灣紡織機械隱形冠軍 歐洲紡織機展分享智慧製造

2019-06-24 15:38

工研奧斯卡獎 四大金獎揭曉

2019-06-24 15:34

只要看準大趨勢，賺錢並不困難！郭台銘軍師孫正義來台承諾：幫助台灣勞退基金提高績效

2019-06-24 15:25

台積電、鴻海為何不輸蘋果、微軟和阿里巴巴？專家分析傑出企業5大共通點

2019-06-24 15:16

台灣經貿網首參加泰國工業製造展 8汽車零配件廠商參展

2019-06-24 15:12

工研奧斯卡獎四大金獎今天出爐 研發以市場為導向

2019-06-24 14:58

林志玲閃婚，為「企業併購」立下的4個完美示範：時機、互補、保密、速度

2019-06-24 14:52

遠百年中慶開跑 力拚營收目標成長5%

2019-06-24 13:53

長榮罷工地勤忙碌 總經理孫嘉明哽咽道謝

2019-06-24 11:53

鐵路節談台鐵：借鏡JR 將軟實力轉化為金雞母

2019-06-24 09:21

長榮空服罷工衝擊大 預告期喬不攏交部再拋授權期

2019-06-23 11:54

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 09:18

長榮罷工至少10航班取消 櫃台湧現排隊潮

2019-06-20 18:08

影／長榮空服員重啟勞資協商 不排除隨時發動罷工

2019-06-20 13:35

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 11:14

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:17

長虹穩獲利 戰線擴至全台

2019-06-18 23:25

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

臺大「管理碩士學分班」、「精鍊高階管理與實務研習班」熱烈招生中

2019-06-24 17:23

108年輔導中小企業創新轉型、世代傳承巡迴列車活動

2019-06-21 18:30
看更多

熱門文章

為何不能不爽走人？ 長榮前空姐說出切身之痛

2019-06-25 12:12

空服員工會拒還罷工三寶 恐現「退會潮」

2019-06-25 09:34

長榮航總座：願以飛安服勤獎金 增加空服員收入

2019-06-24 19:22

長榮空服員罷工五天工會軟化：禁搭便車、勞工董事、日支費都可談

2019-06-24 22:11

華航空姐聲援長榮罷工 嘆：3年後還是一樣

2019-06-25 10:28

25年前曾為長榮罷工和父大吵 他嘆：資方恫嚇手法沒變

2019-06-25 06:06

長榮拿40委託書向工會領三寶無功 1空服員親領也被拒

2019-06-24 21:09

空姐「三寶」遭扣！長榮請外交部協助辦新護照

2019-06-25 15:00

勞退自提率僅7％ 學者：民眾退休觀念有誤

2019-06-25 06:00

長榮勞資協商露曙光？工會讓步 3歧見可談

2019-06-25 00:29

「長榮罷工我非常有意見」 柯文哲：這是政府無能的表現

2019-06-25 12:37

長榮空服員罷工疑偷跑 拖累500多名旅客行程延誤

2019-06-24 19:55

長榮罷工如何拿回三寶？ 工會：下午律師出面說明

2019-06-25 11:39

長榮空服罷工提前重新投票？ 工會這樣說

2019-06-25 10:00

金價驚驚漲 台銀黃金存摺賣出量大增

2019-06-24 23:56

18名空服員報到後罷工 長榮航空列曠職

2019-06-25 03:36

工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？

2019-06-25 16:37

別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

2019-06-25 18:01

新聞眼／民航3年3罷工…勞資對話 政治該收手

2019-06-25 00:30

招200新血 發22K獎金…長榮軟硬兼施

2019-06-25 00:19

長榮空服罷工 6月29日至7月2日取消194航班

2019-06-24 21:00

薪水福利比空服員差？ 不是她們不該罷工而是「你要罷工的理由」

2019-06-25 14:26

系統性銀行 五家將入列

2019-06-24 23:50

工會控15挺罷工空服員困國外 長榮這麼說

2019-06-25 00:11

外站長榮空服員舉出「久等了」 罷工再注入強心針

2019-06-25 17:00

黃金漲很兇、黃金存摺交易熱 專家建議這樣布局

2019-06-24 19:42

定義長照工具、退休型商品 養老型儲蓄險可望不下架

2019-06-24 23:17

影／工會釋善意？長榮副總：拿出對案再說 協商全程轉播

2019-06-25 15:59

華為新晶片戰高通 背後是台積電PK三星

2019-06-25 13:01

凡事皆可談 但這兩個訴求長榮絕不退讓！

2019-06-24 23:51

工會軟化 長榮罷工有協商空間

2019-06-25 00:42

影／疑似提前偷跑罷工 部分長榮空服員畫面曝光

2019-06-25 18:02

支持長榮空服員罷工 立委鍾孔炤到場加油

2019-06-25 01:00

取回護照如上西天取經 長榮航指空服工會不該是黑幫

2019-06-25 15:56

影／長榮空服罷工現場溫情喊話 空服員紛紛落淚

2019-06-25 14:50

「罷工絕非不可抗力」 政院：長榮應補償旅客

2019-06-25 00:23

刷卡買機票已送旅平險 為何還要另外買？

2019-06-25 13:52

中鋼獲利進入低潮期

2019-06-24 23:17

台塑越鋼新爐 擬延後興建

2019-06-24 23:23

長榮控拒還護照 工會律師：保管合法、將告資方恐嚇

2019-06-25 15:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top