jpp深耕東南亞 下半年營運好轉

2019-06-25 18:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



金屬沖壓件廠經寶精密jpp-KY（5284）今（25）日召開股東會，董事長鍾國松表示，去年因客戶海外市場策略調整，致使營收受到影響，今年則恢復成長動能，期盼下半年營運好轉。

據悉，jpp去年遇到數位加值機客戶在海外市場的營銷策略調整，導致營收受到影響，客戶將原本在菲律賓布建的數位加值機拉回泰國，且由於泰國的電信政策調整，數位加值機須做大幅改版，公司也已配合設計新的數位加值機系統因應，而未來的營運將會逐漸好轉。

鍾國松指出，公司去年併購的兩家法國子公司，效益已逐步展現，jpp也偕同法國子公司參加今年的法國航太展，大幅拓展國際品牌知名度，並也持續投入雲端、5G等機殼產品方向布局，預計第3季開始能貢獻營收。

至於中美貿易戰影響方面，鍾國松認為，由於公司長期耕耘東南亞，因此短期會有轉單效應加持，但是長期仍然是個未知數，未來會秉持不斷創新、努力不懈的精神，拉高技術力門檻，希望能維持長線穩定的成長。

此外，jpp本次股東會也召開董事改選，包括7席董事含3位獨立董事；其中，高宏明獨立董事任期屆滿，新任獨立董事由賴鎮局律師擔任，其餘董事當選人皆為原班人馬，經營團隊並無太大變化。