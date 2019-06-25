2019JCB夏日遊樂祭 指定特約店刷卡回饋3%起

2019-06-25 17:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



國內連續舉辦第五年的「JCB夏日遊樂祭」2019年繽紛登場，今年除日本特約商店外，特別擴大規模結合日本主要國際機場和韓國實體特約商店通路，攜手台灣22間發卡會員機構，提供海外刷卡「3%起」超級回饋，同步搶搭日本夏日折扣季與首爾夏季購物節風潮，讓JCB持卡人前往日韓購物消費更加精打細算。

至於國內，JCB則獨家打造童趣十足的「哆啦A夢大型扭蛋巴士」結合充滿經典卡通場景的公車亭，滿載數千顆扭蛋驚喜好禮繽紛登場，不僅再度造訪北高兩地，今夏更首度前進台中人氣景點－MITSUI OUTLET PARK 台中港，讓更多民眾與哆啦A夢一起夢幻啟程，前進經典卡通世界的新奇美好，扭轉樂一夏。

台灣赴日旅遊人次屢創新高，2018年達483萬人次較去年同期成長5%，更是2017年重度旅日愛好者（赴日逾十次以上）排名第二的國家。另一方面，隨著韓劇、K-POP等流行文化席捲全球，訪韓風潮也持續發燒，JCB國際組織為滿足廣大的海外消費需求，特地結合日韓兩個旅遊重鎮推出「衝日韓刷很大」超值回饋活動，7月1日起至9月30日，凡使用JCB卡於日本和韓國地區刷卡消費，可享當次刷卡回饋3%起。