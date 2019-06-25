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預防心因性猝死 麗寶推基因檢測服務

2019-06-25 17:42經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

不到半小時，就有人猝死，不過，「心因性猝死」其實可預防。麗寶生醫推出「致心律失常性右心室室心肌病變」( ARVC) 及「肥厚型心肌病變」( HCM) 兩項基因檢測服務，根據基因的分型選擇最適合的治療方式。

麗寶説，對患者其他親屬有能檢查是否帶有此致病基因，以區別家屬中，誰是高危險群。若有致病基因帶原，則將來有可能會發病，更要特別注意身體狀況並固定回診追蹤及提早治療。

根據衛服部統計，去年國人十大死因，前三名依序為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病以及肺癌，其中心臟疾病的死亡人數較先前上升了4.5%，而且有年輕化趨勢，台北榮民總醫院內科部心臟科醫師團隊表示，綜合全球相關研究統計，35歲以上的成年人，心因性猝死盛行率約0.1%~0.2%，推估全台每年有約23,000人至46,000人因此喪命，平均每小時就有2.6到5.2件心因性猝死事件發生，且多達2/3發生在非心臟病患者身上，很多中壯年突如其來倒下，家庭頓失依靠，事實上，猝死是可以預防的。

猝死來得快速，多半是心臟方面的原因所引起，其中以冠狀動脈疾病如心肌梗塞為大宗，年紀愈大比例愈高。針對心因性猝死高危險族群，目前雖然有植入性去顫器可用來預防，在心臟不正常放電時即時電擊，但每一次電擊都會傷害心臟功能，若一天電擊超過3次，每次間隔5分鐘以上，就稱為「電風暴」。

台北榮民總醫院內科部心臟科林彥璋主任及鐘法博醫師表示，年過35歲有冠心病的患者或有吸菸、肥胖、心血管病史者，甚至曾經暈倒、出現微小心悸、家中曾有人猝死者都是潛在危險族群，應提高警覺，及早進行基因篩檢避免心因性猝死發生。

心因性猝死的另一族群肇因於先天基因的缺陷所造成的異常，特別是小孩子、年輕人及小於40歲的成人。根據健保署統計，2015年心肌梗塞就醫人數37,718人，成長到2018年的48,639人，四年間增逾萬人，增幅超過三成，且每八名患者就有一人未滿50歲。

在特定的狀況下發生致命的心律不整，統稱為原發性心律不整疾病。既然和基因突變有關就有可能會遺傳，而年紀愈輕所發生的猝死愈有可能是這種原因所引起。這也多為體顯性遺傳，即兒女有50%的機會會得到。為了改變對遺傳性心血管疾病的束手無策。

麗寶生醫近來致力於精準醫療研究，並在今年3月成立麗寶醫事檢驗所，除了最新的心肌病變基因篩檢，針對乳癌、卵巢癌、肺癌、大腸直腸癌，也都可以進行全面性癌症標靶藥物檢測，提高患者用藥精準度，延長生命。在個人化醫療時代的來臨，治療疾病，是可以有客製化的選擇。

麗寶生醫提供包括癌症基因篩檢、心血管基因檢測服務，都可以協助醫師診斷並對病患做最佳治療，基因篩檢方式相當簡單，只要透過抽血，不管是治療或是預防，都可以讓生命，得以延長。

麗寶生醫旗下的麗寶醫檢所，針對疾病風險執行檢測實驗。麗寶/提供
麗寶生醫旗下的麗寶醫檢所，針對疾病風險執行檢測實驗。麗寶/提供
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麗寶生醫醫檢所環境。麗寶/提供
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麗寶生醫PGM次世代定序儀。麗寶/提供
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