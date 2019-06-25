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台灣房屋高峰會 彭培業：健康養生成未來地產新亮點

2019-06-25 17:13經濟日報 記者游智文╱即時報導

台灣房屋慶祝成立35周年，今(25)日舉辦2019台灣房屋集團全國店東高峰會，首席總經理彭培業表示，房市已經告別谷底，但房仲品牌經營也面臨轉型，未來健康養生地產將成為房地產的新亮點。

彭培業說，台灣房地產約略可分四代，第一代為以純住宅為主的民生地產，第二代為商業地產，第三代為旅遊地產，健康養生地產則是第四代，面臨高齡化社會來臨，以樂齡延老角度設計的硬體建築，提供健康養生的軟體服務，將是房地產主流。

2019台灣房屋集團全國店東高峰會為期兩天，由該集團冠軍團隊的主管領導經驗分享，和跨產業企業講師談品牌經營和正面思考，同時也延續該集團公益核心價值，親送集團栽種的有機蔬菜至育幼院，充電之餘也做公益

台灣房屋加盟事業總部總經理林培雯表示，人才是企業發展的根本，培養有潛力的領袖，才能帶著團隊走得久、走得遠，也才能持續吸引更多理念相同的優質領袖加入品牌。教育訓練不僅著重在業務技能，更重要的是凝聚個人和團隊的核心價值，而「熱情」是澆灌理想的最大養分。

高峰會中請來三位講師，正向思考大師嚴彩環，分享成功關鍵其實在於「自己」，遇挫敗乃業務常事，但是轉念之後將會得到亮眼的成果。曾和李安並列為台灣之光的曲全立導演，曾因為腫瘤導致半聾半盲，卻澆不熄他對３Ｄ技術的熱情，2013年因紀錄片《3D台灣》獲得世界3D大獎國際評審團獎。鬍鬚張董事長張永昌，將最平凡的路邊攤美食打造成國際性企業品牌，對品質的堅持和品牌的規劃，讓國民美食走出自己的風格。

圖／台灣房屋提供
圖／台灣房屋提供
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