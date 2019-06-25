崑鼎瞄準太陽光電 北市「長興淨水廠」完工啟用

2019-06-25 16:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



國內最大廢棄物處理、環保資源回收的崑鼎，今（25）日宣布旗下子公司昱鼎投資的台北市「長興淨水廠」、桃園市「桃捷蘆竹機廠」，兩大太陽光電完工併聯運轉，合計兩廠年發電量達417萬度，並減少二氧化碳2259公噸。崑鼎表示，以不低價搶標為原則，未來仍會積極承攬國內相關的政府標案。

昱鼎在台灣及美國擁有太陽光電系統投資、開發、建造、營運的經驗，目前已完工專案累計發電量約13,514萬度，減碳量達73,218公噸。

今日宣布完工併聯運轉的「長興淨水廠」，為台北自來水事業處的長興淨水場池頂辦理招商案。據悉，吸引7家民間企業搶標，昱鼎以「不低價搶標」為原則，經過綜合遴選程序脫穎而出，並負責整體規劃、投資、興建與營運。

台北自來水事業處表示，該淨水廠位於北市核心，但夏季受到盆地地形的熱島效應曝曬，容易引起對流效應，加上鄰近北二高、落塵量大，影響過濾與淨水成效，因此加蓋屋頂後出租，最終由昱鼎得標，未來每年北水處將收取回饋金210萬元，以租期20年來看，將收取近4000萬元回饋金。

昱鼎表示，長興淨水廠投資金額約上億元，並採用「屋頂型」方式興建，在淨水池上方加蓋空間共鋪設5,936片的太陽能模組，其規模為全台淨水池最大的太陽光電廠，年發電量預估213萬度，可供應約610個家戶一年使用，二氧化碳減碳量達1,180公噸，相當於3座大安森林公園吸收量。