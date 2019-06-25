慶飛台60年 國泰祭出快閃優惠

2019-06-25 15:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



2019年是國泰航空飛航台灣60周年。國泰航表示，為慶祝國泰航空服務台灣一甲子, 並回饋台灣消費者的長期支持，7月3日當天開賣，針對香港、東京、大阪、名古屋四個航點經濟客艙機票提供「折價新台幣600元」的24小時「飛越60」快閃優惠。

1959年7月3日由香港首航台北航空站，當時在松山機場，7月4日再飛往東京，開啟了國泰航空服務台灣的第一頁。國泰航空顧客及商務總裁盧家培在慶祝酒會中表示，國泰航空本身是具有70多年的品牌，飛台60年是一個階段，國泰航會繼續做得更好，回饋給廣大顧客。

國泰航空台灣區總經理李載欣表示，60周年對國泰航空台灣分公司來說, 是一個重要的里程碑。從過去的1970年代, 每周提供約60個航班, 到今日每周超過140個航班服務, 加上國泰港龍航空, 目前國泰航空集團每周提供超過210個航班由台北、台中、高雄三地前往香港, 日本及韓國。並經由基地-香港, 銜接到全球的53個國家超過230個主要城市。

李載欣説，在台灣60年來的成長，除了前輩們及團隊的付出與貢獻並致力創新的理念外，也要感謝旅客一直以來的支持與鼓勵，成就了我們今天的發展。