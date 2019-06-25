國泰航空慶祝飛台一甲子 7月3日快閃機票優惠

2019-06-25 15:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



飛航台灣最大的外籍航空公司－國泰航空，今年7月3日飛航台灣將屆滿60周年（一甲子） ，為慶祝這個值得紀念的日子，國泰航空今天舉行歡慶飛航台灣一甲子記者會，宣布7月3日有飛躍快閃優惠，搶優惠票的時間只有24小時。

國泰航空表示，1959年7月3日，國泰航空由香港出發的DC-6B型飛機抵達台北國際航空站（現在的台北松山機場），開啟了服務台灣的第一頁，而當時國泰在台招考台籍空服員，有3,000人報考僅錄取12名，競爭之激烈不言而喻。

今（2019）年是國泰航空飛航台灣一甲子，國泰航空顧客及商務總裁盧家培特別來台參加記者會，他說，國泰航空現有空中巴士A350機隊32架，還有16架尚未交機，而明年還有空中巴士A321 Neo新客機，要更新汰換目前的舊有窄體機隊，加上波音777系列的新客機，國泰航空新客機的採購，以及客艙內的視聽影音系統也做更新，加上餐點不斷提升，現有50架客機有提供Wifi服務，要全方位的為旅客提供高品質的空中服務。

國泰航空台灣區總經理李載欣說，國泰航空在1959年7月3日由香港首航台灣，7月4日由台北飛航日本東京，開啟飛航台灣的歷史新頁，1970年國泰在台航班每周有60班，現在有140班，若加上國泰港龍的班機，一周共超過220班，是目前台灣最大的外籍航空公司。