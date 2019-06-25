搶攻暑假商機 創業家攜手線下通路祭促銷

2019-06-25 15:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



創業家兄弟（8477）觀察到隨著假期將至，旗下生活市集上兒童出遊商品，如車用商品、可攜式食品相關器具等，銷量顯著提升。瞄準夏季親子出遊商機，創業家在暑假期間，將串聯多家線下知名品牌，推出「暑期親子出遊方案」，首波與室內兒童樂園「騎士堡」及人氣餐廳「貳樓餐廳」合作。

創業家表示，7月1日至7月31日期間，凡手機出示生活市集App畫面，最高享「騎士堡」不限時段每小時只要199元的票價優惠、「貳樓餐廳」薯條免費招待。

創業家指出，許多家庭出外旅遊所需的行李較多，多選擇自行駕車，對於有年紀較小孩童的家庭而言，小朋友通常不耐久坐，需適度地轉移注意力，帶動許多車用兒童商品買氣提升，可愛造型的相關商品最受歡迎，如以超萌動物造型設計的安全帶護套，柔軟蓬鬆的材質還能增添趣味的安撫效果，近一月綜合銷量較前月同期成長超過一成。