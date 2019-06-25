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金融美學共創價值 台銀繪畫比賽支持藝術家

2019-06-25 13:25經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

「2019臺灣銀行藝術祭-繪畫季」於6月25日舉行頒獎典禮，由董事長呂桔誠親自主持；今年的第一名「 台銀獎」，為黃敏哲創作的「月光」。

呂桔誠致詞時表示，2017年是臺銀的藝術元年，推出首屆臺銀繪畫季徵件比賽及全台青年藝術家巡迴美展，至今已邁入第三年，成果豐碩，多位藝術祭得獎藝術家持續創作，活躍於藝術界並獲致佳績。

例如2018繪畫季第三名得獎者林裕清，榮獲「108全國美術展」水彩類金獎、2017及2018繪畫季優選得獎者盧俊翰獲得「108全國美術展」油畫類銅獎、2017攝影季第一名得獎者王其榕榮獲「108全國美術展」攝影類入選，均是給予臺灣銀行持續支持藝術創作的最佳肯定，亦是對的事、美好的事，持續做下去，定能開花結果的最佳實踐。

第一名的黃敏哲表示，感謝臺灣銀行對於年輕創作者的支持和鼓勵，這是一個提供給20到40歲年輕人機會的園地，讓年輕藝術家能因為獲得支持，繼續在創作的領域走下去。

黃敏哲分享他的創作理念和想法，這次得獎的作品展現的是他對於家鄉的思念之情，本身來自高雄旗山，父親是位蕉農，本次創作的主題，就是描繪從小到大小記憶中的香蕉風情。

擔任評審的美術界泰斗王哲雄致表示，每位參賽藝術家提供三件作品供評審老師挑選，而不是用一件作品定江山，這樣可以看出其創作脈絡，也能完整傳達藝術家理念。他肯定臺灣銀行提供這個機會，讓年輕藝術家的作品可以被看到，也鼓勵得獎者繼續努力創作，將來成為偉大的藝術家。

2019臺灣銀行藝術祭-繪畫季第一名台銀獎得主黃敏哲和他的作品月光。圖/仝澤蓉攝...
2019臺灣銀行藝術祭-繪畫季第一名台銀獎得主黃敏哲和他的作品月光。圖/仝澤蓉攝影
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2019臺灣銀行藝術祭-繪畫季頒獎典禮，董事長呂桔誠和得獎者與評審老師合影。圖/...
2019臺灣銀行藝術祭-繪畫季頒獎典禮，董事長呂桔誠和得獎者與評審老師合影。圖/仝澤蓉攝影
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