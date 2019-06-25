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迎貿易戰 客思達-KY啟動品牌、供應鏈升級計畫

2019-06-25 12:33經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

客思達-KY（2936）今日舉辦股東會，由董事長高黎莎主持。公司表示，今年集團啟動全方位升級計畫，並推出「Coaster」自有品牌以擴大品牌消費族群，並同步升級「全球供應鏈管理」平台，透過提升採購效率、以及分散家具採購區域，進而減低國際政治經濟不確定性所帶來的風險。

客思達-KY今日股東會通過去年財報，公司表示，去年營收雖改寫集團歷年營收次高記錄，惟受到首季認列一次性高額倉儲滯櫃費用約美金850萬元影響，全年稅後淨損2,195萬元，每股稅後虧損0.29元。

展望今年，客思達-KY表示，將優化集團營運效率並擴大整體營運規模，已針對品牌LOGO、官網改版等品牌形象、產品研發設計、供應商管理系統等啟動全方位升級計畫，並於今年推出「Coaster」自有品牌，憑藉明確產品定位、訂價策略、設計風格等區隔分支品牌CoasterEveryday、CoasterEssence、CoasterElevations，進一步擴大品牌消費族群，以穩固客思達-KY全美前十大家具供應商地位。

此外，客思達-KY表示，已陸續完成產品組合調整，亦同步升級「全球供應鏈管理」平台，具備更快速回應市場及客戶需求的能力，透過資訊化管理提升採購效率、以及分散家具採購區域，進而減低政治經濟不確定性所帶來的風險，並通過集團於全美八個營運據點，在強固包裝及出貨速度等優勢下，下降通路客戶對於產品庫存、運輸物流、品牌行銷等費用投入。

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