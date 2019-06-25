長榮罷工如何拿回三寶？工會：下午律師出面說明

2019-06-25 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



長榮空服員罷工第六天，桃園市空服員職業工會表示有超過2200人繳交三寶（護照、台胞證與員工證），但傳出有員工想拿回三寶卻拿不回，昨日晚間甚至有空服員在律師陪同下到現場，仍然拿不回三寶，對此工會代表今受訪表示，收取會員的同意書是要確認本人親自回來拿，不能確保資方提出的委託書是為本人委託，由於保管三寶十分妥善，下午將會有律師過來現場說明。

空服員繳交三寶人數增加，罷工輪班表甚至已排到七月，但工會昨日也釋出善意，包括日支費不再堅持150元、不堅持設勞工董事、禁搭便車條款有討論空間，若資方有具體方案，原定本周六的投票不排除提早表決，結束罷工。

工會代表趙婕歡今上午受訪表示，公司若釋出善意願意和工會協商，那麼罷工也有可能提早結束，全看資方善意，若協商完、團體協約簽訂好，彼此同意後，罷工就能結束，但目前工會這邊都沒有收到公司接洽。

至於有18名空服員20日著裝準備登機，卻在航班起飛前突然加入罷工，還自拍上傳臉書留念，長榮航空證實已將這18人暫記「曠職」，進行調查。對此，趙婕歡表示，工會在6月20日下午四點取得合法罷工權，因此所有勤務都是合法不出勤，希望公司不要混淆，若公司執意要記曠職，工會會協助會員向公司提出不當勞動裁決。

至於傳有空服員想提前拿回三寶，趙婕歡表示，為了妥善保管會員的三寶，都是委由保全公司進行保管，十分謹慎保管，若真要拿回三寶，需要確認是本人親自回來拿，由於資方所持的委託書，工會無法確認是否為本人提出，深怕將三寶誤交給別人，因此才希望會員能到現場親簽。