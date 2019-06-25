影／長榮罷工第6天 工會呼籲資方出面協商

相關新聞
亞泥股東會 徐旭東續看好大陸市場2019-06-25 00:51
台塑越鋼新爐 擬延後興建2019-06-24 23:23
中鋼獲利進入低潮期2019-06-24 23:17
台塑越鋼蓋與不蓋 陷入兩難2019-06-24 23:16
唐山祭出鋼企限產 現貨報價應聲反彈2019-06-24 23:16
貿協領軍 紡織機械業攻歐2019-06-24 23:14
職場修煉室／接班人的必備條件2019-06-24 22:43
管理講堂／陰陽管理學2019-06-24 22:43
趨勢觀察／微軟AI研發中心執行長張仁炯：數位轉型 不能做半套2019-06-24 22:43
台灣鮮美荔枝進軍東京 可望明年東奧搶商機2019-06-24 21:50
「綠美丘」藝術市集 7月5日進駐台中七期富豪圈2019-06-24 19:45
亞泥股東會 徐旭東：陸水泥業估延續高位行情2019-06-24 18:10
日經：憂陸產過剩 台塑越鋼擬延後第三座高爐興建計畫2019-06-24 17:42
亞泥新城山礦場案 原民：不知山何時會垮下來2019-06-24 15:53
日勝生拚轉型 目標樂齡地產成新藍海事業2019-06-24 15:53
軟銀創辦人孫正義不想再犯錯！備好銀彈加碼投資台灣2019-06-24 15:48
7台灣紡織機械隱形冠軍 歐洲紡織機展分享智慧製造2019-06-24 15:38
工研奧斯卡獎 四大金獎揭曉2019-06-24 15:34
只要看準大趨勢，賺錢並不困難！郭台銘軍師孫正義來台承諾：幫助台灣勞退基金提高績效2019-06-24 15:25
台積電、鴻海為何不輸蘋果、微軟和阿里巴巴？專家分析傑出企業5大共通點2019-06-24 15:16
台灣經貿網首參加泰國工業製造展 8汽車零配件廠商參展2019-06-24 15:12
工研奧斯卡獎四大金獎今天出爐 研發以市場為導向2019-06-24 14:58
林志玲閃婚，為「企業併購」立下的4個完美示範：時機、互補、保密、速度2019-06-24 14:52
遠百年中慶開跑 力拚營收目標成長5%2019-06-24 13:53
國際大廠紛搶進台灣肉毒桿菌市場 專家建議國內應自製2019-06-24 12:54
征服最速賽道 台灣精品募集柏林馬拉松代表隊2019-06-24 12:47
投資商機 柳營科工區暨環保園區招商說明會27日登場2019-06-24 12:07
長榮罷工地勤忙碌 總經理孫嘉明哽咽道謝2019-06-24 11:53
花蓮原民亞泥股東會抗議 徐旭東：你的祖宗已同意2019-06-24 11:24
北市就博會29日登場 資通訊產業月薪60K起攬才2019-06-24 10:52
拚海外市場 懷特生技與澳洲藥廠簽MOU2019-06-24 10:48
經濟解析／長榮航開航以來 最讓股東感傷的股東會2019-06-24 10:43
鐵路節談台鐵：借鏡JR 將軟實力轉化為金雞母2019-06-24 09:21
長榮空服罷工衝擊大 預告期喬不攏交部再拋授權期2019-06-23 11:54
小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？2019-06-21 09:18
長榮罷工至少10航班取消 櫃台湧現排隊潮2019-06-20 18:08
影／長榮空服員重啟勞資協商 不排除隨時發動罷工2019-06-20 13:35
國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？2019-06-20 11:14
IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家小廠靠什麼本事打國際賽？2019-06-19 13:17
熱門文章
罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員嗎？2019-06-24 13:12
長榮招新空服員取代罷工者？交部回應了2019-06-24 12:15
長榮航總座：願以飛安服勤獎金 增加空服員收入2019-06-24 19:22
長榮空服員罷工五天工會軟化：禁搭便車、勞工董事、日支費都可談2019-06-24 22:11
長榮將發22K「年中獎金」 罷工空服員也可拿2019-06-24 18:54
空服員工會拒還罷工三寶 恐現「退會潮」2019-06-25 09:34
長榮航空將招募新空服員 工會不滿霸道態度2019-06-24 17:46
25年前曾為長榮罷工和父大吵 他嘆：資方恫嚇手法沒變2019-06-25 06:06
長榮拿40委託書向工會領三寶無功 1空服員親領也被拒2019-06-24 21:09
鐵了心拉長罷工戰線 長榮取消航班新增至7月2日2019-06-24 15:44
「世上哪有這種事」賴正鎰籲修法禁止職業工會發起罷工2019-06-24 12:34
沒搞懂計算方式 勞保老年給付恐少領了2019-06-24 16:41
長榮勞資協商露曙光？工會讓步 3歧見可談2019-06-25 00:29
林志玲閃婚，為「企業併購」立下的4個完美示範：時機、互補、保密、速度2019-06-24 14:52
長榮空服員罷工疑偷跑 拖累500多名旅客行程延誤2019-06-24 19:55
勞退自提率僅7％ 學者：民眾退休觀念有誤2019-06-25 06:00
長榮總座：每個工作都很辛苦 不適合就別來應徵2019-06-24 11:51
空服員受困國外？長榮：在外站表明罷工才會停供餐宿2019-06-24 14:32
長榮空服員罷工耗體力 工會：今起每班12小時縮為8小時2019-06-24 15:57
18名空服員報到後罷工 長榮航空列曠職2019-06-25 03:36
長榮航總經理：罷工權沒落日 逼公司關門2019-06-24 14:31
受2萬家庭仰賴絕不輕言停業 長榮航：絕不接受這兩件事2019-06-24 12:41
華航空姐聲援長榮罷工 嘆：3年後還是一樣2019-06-25 10:28
長榮空服罷工 6月29日至7月2日取消194航班2019-06-24 21:00
長榮罷工地勤忙碌 總經理孫嘉明哽咽道謝2019-06-24 11:53
長榮空服罷工引發部分地勤不滿 相挺標語化解對立2019-06-24 16:40
長榮空服罷工提前重新投票？ 工會這樣說2019-06-25 10:00
長榮航：今年將首次招募男性空服員2019-06-24 12:19
新聞眼／民航3年3罷工…勞資對話 政治該收手2019-06-25 00:30
招200新血 發22K獎金…長榮軟硬兼施2019-06-25 00:19
長榮罷工第5天 民眾掛「每日三省」冒雨站崗反罷工2019-06-24 12:16
長榮地勤投書總統 稱非「資方奴、資方狗」2019-06-24 16:34
長榮將公布7月停飛航班 空服罷工戰線恐延長2019-06-24 13:38
長榮空服員罷工第5天 小股東向空服員嗆聲2019-06-24 14:31
金價驚驚漲 台銀黃金存摺賣出量大增2019-06-24 23:56
罷工法律戰／長榮告工會 法院待補裁判費2019-06-24 14:50
空服員罷工旅遊業損失逾億 不模糊焦點25日遊行暫緩2019-06-24 16:47
長榮勞資協商有望 勞動部：已促成雙方接觸2019-06-24 15:16
工會控15挺罷工空服員困國外 長榮這麼說2019-06-25 00:11
長榮航列「十大抹黑訊息」 反擊空服員工會連日指控2019-06-24 12:30
留言