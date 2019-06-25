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支持長榮空服員罷工 立委鍾孔炤到場加油

2019-06-25 01:00聯合報 記者丘采薇╱即時報導

長榮空服員罷工邁入第六天，民進黨立委鍾孔炤昨天到現場為罷工的長榮空服員打氣，他在臉書強調，他支持空服員罷工，同時更支持台灣勞動者們，捍衛自己的勞動尊嚴，重視自己的勞動權益，「我相信台灣各行各業都值得有自主工會，做勞工的保護傘！」

鍾孔炤表示，昨天下午他到現場看看空服員朋友們，幫大家打打氣。他沒有向大家問好，因為他知道身為一群正在罷工的勞工，怎麼會好，「我也罷工過，當時擔任工會幹部，公司要把我開除，後來甚至收到存證信函跟我求償一億元。所以，現場的每位，都承受著公司、媒體、家屬、朋友還有經濟上的壓力，這些苦，我很清楚。」

「但如果不是萬不得已，誰會走上罷工這條路？」鍾孔炤說，罷工是勞工窮極一切努力後的「最後手段」，是法律上保障「勞工取得對等談判地位」的最終籌碼。當資本家把勞工當成「生產工具」對待時，像罷工這樣的「爭議行為」展現了勞工的人格意志，體現了勞工追求「尊嚴勞動」的價值。所以，世界各國把「勞動三權」視為重要的人權，不僅用嚴謹的法律保障，甚至要求非爭議的第三人有「容忍義務」。

鍾孔炤提到，「團結」二字說起來容易，做起來卻非常艱辛。他知道罷工過程中，會經歷很多懷疑，懷疑自己是否能夠堅持下去。當資方用龐大的資本資源、法律資源與媒體資源試圖潰散勞工團結的決心，但他要告訴各位空服員：「你們要有信心，你們的罷工是合法的！違法的是事業單位的『不當勞動行為』，既然是不當勞動行為，那麼大家就不要畏懼。」

鍾孔炤說，罷工不是洪水猛獸，只是對台灣社會來說還很陌生。可以看到先進國家雖有不少罷工，不但企業還是具競爭力，勞工更有優於台灣的勞動條件，還有社會對勞動者的珍惜與敬重，「因為，他們的勞動條件不是靠資本家的施捨，而是對集體勞動三權的實踐。」

鍾孔炤也對罷工的空服員喊話，他說，「這次參與罷工空服員朋友們，妳們是台灣少數勇敢站出來爭取權益的勞動者。在當前企業仍停留在威權管理思維時，妳們透過民主法制機制來與資方還有社會對話，原來我們可以有不同選擇，這是台灣民主進步的原動力。」他鼓勵大家「堅持團結、理性協商、合理妥恊。」他也期盼雙方早日重回協商，「加油！」

民進黨立委鍾孔炤為長榮罷工空服員打氣。圖／取自鍾孔炤臉書
民進黨立委鍾孔炤為長榮罷工空服員打氣。圖／取自鍾孔炤臉書
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罷工空服員鍾孔炤
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