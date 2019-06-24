親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
生技產業
稅務法務
產業綜合
房市情報

受罷工影響搭飛機該怎麼辦？消保處教你這招

2019-06-24 22:07經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

對於長榮空服員罷工對旅客造成的損失，行政院消費者保護處今（24）日指出，站在消費者保護的立場，罷工絕非「不可抗力」，航空公司在罷工發生後，應做到三點，包含要有罷工應變計畫、資訊要充分揭露以及對旅客合理賠補償，若消費者不滿意補償方案，可提出申訴，再不接受，則可提出民事訴訟。

行政院消保處副處長吳政學指出，在華航罷工事件後，消保處曾找過華航、長榮兩家航空業者，以及交通部民航局、專家學者，討論消費者保護的因應之道，並要求民航局及航空公司，能針對罷工做到以下三點。

吳政學表示，第一，航空公司應該要有罷工應變計畫，能在罷工發生後，有適度調度航班以及幫旅客簽轉的應變計劃；第二，資訊要充分揭露，如設置罷工專區，讓消費者可在罷工後，查找航班資訊以及如何、何處詢問或維護權益；第三，對旅客進行合理的賠補償。

吳政學表示，航空公司認為罷工是不可抗力之因素，但站在保護消費者立場，罷工絕非不可抗力，航空公司應對旅客因罷工而衍生的交通、食宿費用，進行合理賠補償，若消費者不滿意業者提出的賠補償，消保處會要求業者放寬處理，若經協商仍不滿意，就是藉由民事訴訟提出損害賠償。

吳政學表示，長榮航空提出的補償措施，為旅客因罷工航班延誤6小時以上，所衍生的交通食宿費用，最高可補償250美元，消費者記得保留包含登機證等相關單據，向航空公司提出申請，若不滿意可以申訴。

據了解，今年初華航機師罷工後，華航提出的補償方案，與本次長榮空服員罷工的補償方案雷同，也是在因罷工航班延誤6小時以上後，會補償旅客因此衍生的交通食宿費用，上限同樣是250美元。

行政院長蘇貞昌對此表示，空運影響旅客非常大，罷工造成民眾非常大不便，希望早日落幕，政府一定用公正立場，促請勞資雙方早日坐下來，面對面解決問題，呼籲雙方盡快讓事情落幕。

蘇揆表示，相信經過一再的罷工，社會很受不了，國外有各種防止（罷工）損害，或將損害減到最小的機制（包含罷工預告期），應該怎樣做最好，立法技術應怎樣做，行政院會尊重立法院，還是呼籲勞資雙方坐下來解決問題、減少損害。

罷工長榮航空華航
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

「綠美丘」藝術市集 7月5日進駐台中七期富豪圈

2019-06-24 19:45

亞泥股東會 徐旭東：陸水泥業估延續高位行情

2019-06-24 18:10

日經：憂陸產過剩 台塑越鋼擬延後第三座高爐興建計畫

2019-06-24 17:42

亞泥新城山礦場案 原民：不知山何時會垮下來

2019-06-24 15:53

日勝生拚轉型 目標樂齡地產成新藍海事業

2019-06-24 15:53

軟銀創辦人孫正義不想再犯錯！備好銀彈加碼投資台灣

2019-06-24 15:48

7台灣紡織機械隱形冠軍 歐洲紡織機展分享智慧製造

2019-06-24 15:38

工研奧斯卡獎 四大金獎揭曉

2019-06-24 15:34

只要看準大趨勢，賺錢並不困難！郭台銘軍師孫正義來台承諾：幫助台灣勞退基金提高績效

2019-06-24 15:25

台積電、鴻海為何不輸蘋果、微軟和阿里巴巴？專家分析傑出企業5大共通點

2019-06-24 15:16

台灣經貿網首參加泰國工業製造展 8汽車零配件廠商參展

2019-06-24 15:12

工研奧斯卡獎四大金獎今天出爐 研發以市場為導向

2019-06-24 14:58

林志玲閃婚，為「企業併購」立下的4個完美示範：時機、互補、保密、速度

2019-06-24 14:52

遠百年中慶開跑 力拚營收目標成長5%

2019-06-24 13:53

征服最速賽道 台灣精品募集柏林馬拉松代表隊

2019-06-24 12:47

投資商機 柳營科工區暨環保園區招商說明會27日登場

2019-06-24 12:07

長榮罷工地勤忙碌 總經理孫嘉明哽咽道謝

2019-06-24 11:53

花蓮原民亞泥股東會抗議 徐旭東：你的祖宗已同意

2019-06-24 11:24

北市就博會29日登場 資通訊產業月薪60K起攬才

2019-06-24 10:52

拚海外市場 懷特生技與澳洲藥廠簽MOU

2019-06-24 10:48

經濟解析／長榮航開航以來 最讓股東感傷的股東會

2019-06-24 10:43

鐵路節談台鐵：借鏡JR 將軟實力轉化為金雞母

2019-06-24 09:21

點子農場／菁英商旅社群 為台日企業搭橋

2019-06-23 22:59

策略行銷／丁彥哲搶攻國際 泡麵當先鋒

2019-06-23 22:59

行銷最錢線／品牌生命周期 畫出成長藍圖

2019-06-23 22:59

經濟書坊／生產技術改革 拉高效率

2019-06-23 22:58

長榮空服罷工衝擊大 預告期喬不攏交部再拋授權期

2019-06-23 11:54

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 09:18

長榮罷工至少10航班取消 櫃台湧現排隊潮

2019-06-20 18:08

影／長榮空服員重啟勞資協商 不排除隨時發動罷工

2019-06-20 13:35

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 11:14

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:17

長虹穩獲利 戰線擴至全台

2019-06-18 23:25

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

臺大「管理碩士學分班」、「精鍊高階管理與實務研習班」熱烈招生中

2019-06-24 17:23

108年輔導中小企業創新轉型、世代傳承巡迴列車活動

2019-06-21 18:30
看更多

熱門文章

罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員嗎？

2019-06-24 13:12

長榮空服罷工 為何工會力爭提高日支費？這篇詳細解析

2019-06-24 10:11

長榮招新空服員取代罷工者？交部回應了

2019-06-24 12:15

新聞眼／長榮態度硬 不惜賠本清理戰場

2019-06-23 23:52

遭酸怎不去華航應徵 長榮空服回嗆：我們正在做不爽不要做這件事

2019-06-24 11:34

長榮航總座：願以飛安服勤獎金 增加空服員收入

2019-06-24 19:22

影／不簽放棄罷工不准回？空姊母淚崩 長榮說是調度

2019-06-24 11:29

長榮將發22K「年中獎金」 罷工空服員也可拿

2019-06-24 18:54

鐵了心拉長罷工戰線 長榮取消航班新增至7月2日

2019-06-24 15:44

長榮航空將招募新空服員 工會不滿霸道態度

2019-06-24 17:46

「世上哪有這種事」賴正鎰籲修法禁止職業工會發起罷工

2019-06-24 12:34

逢華航罷工三周年、長榮股東會 長榮勞資今對峙升高

2019-06-24 00:56

反制罷工 長榮航空罕見點名媒體批評

2019-06-24 10:37

長榮拿40委託書向工會領三寶無功 1空服員親領也被拒

2019-06-24 21:09

長榮罷工戰線 恐拉長到7月

2019-06-23 23:47

林志玲閃婚，為「企業併購」立下的4個完美示範：時機、互補、保密、速度

2019-06-24 14:52

長榮空服員罷工五天工會軟化：禁搭便車、勞工董事、日支費都可談

2019-06-24 22:11

長榮空服員罷工疑偷跑 拖累500多名旅客行程延誤

2019-06-24 19:55

長榮總座：每個工作都很辛苦 不適合就別來應徵

2019-06-24 11:51

長榮航空：最快26日公布7月停飛班表

2019-06-24 11:01

沒搞懂計算方式 勞保老年給付恐少領了

2019-06-24 16:41

空服員受困國外？長榮：在外站表明罷工才會停供餐宿

2019-06-24 14:32

政院定調：空服員罷工不是不可抗力 長榮航空應補償

2019-06-24 11:44

長榮空服員罷工耗體力 工會：今起每班12小時縮為8小時

2019-06-24 15:57

經濟解析／長榮航開航以來 最讓股東感傷的股東會

2019-06-24 10:43

長榮航總經理：罷工權沒落日 逼公司關門

2019-06-24 14:31

鴻海攻半導體 封測打頭陣

2019-06-24 00:30

花蓮原民亞泥股東會抗議 徐旭東：你的祖宗已同意

2019-06-24 11:24

越南成美中貿易戰受益者 謝金河點名11家台商成新贏家

2019-06-24 11:14

長榮罷工地勤忙碌 總經理孫嘉明哽咽道謝

2019-06-24 11:53

DRAM露曙光 下半年市況向上

2019-06-24 00:26

亞泥股東會爆衝突 徐旭東大怒：很抱歉！我在講話

2019-06-24 11:18

長榮航：今年將首次招募男性空服員

2019-06-24 12:19

長榮罷工第5天 民眾掛「每日三省」冒雨站崗反罷工

2019-06-24 12:16

受2萬家庭仰賴絕不輕言停業 長榮航：絕不接受這兩件事

2019-06-24 12:41

工會：合法取得罷工權 日支費90~150元可協商

2019-06-24 00:19

中華電衝5G 拚第一個開台

2019-06-24 00:30

長榮地勤投書總統 稱非「資方奴、資方狗」

2019-06-24 16:34

長榮空服罷工引發部分地勤不滿 相挺標語化解對立

2019-06-24 16:40

客戶資料不再獨享…3階段「開放銀行」 下月啟動

2019-06-24 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top