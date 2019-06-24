受罷工影響搭飛機該怎麼辦？消保處教你這招

2019-06-24 22:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



對於長榮空服員罷工對旅客造成的損失，行政院消費者保護處今（24）日指出，站在消費者保護的立場，罷工絕非「不可抗力」，航空公司在罷工發生後，應做到三點，包含要有罷工應變計畫、資訊要充分揭露以及對旅客合理賠補償，若消費者不滿意補償方案，可提出申訴，再不接受，則可提出民事訴訟。

行政院消保處副處長吳政學指出，在華航罷工事件後，消保處曾找過華航、長榮兩家航空業者，以及交通部民航局、專家學者，討論消費者保護的因應之道，並要求民航局及航空公司，能針對罷工做到以下三點。

吳政學表示，第一，航空公司應該要有罷工應變計畫，能在罷工發生後，有適度調度航班以及幫旅客簽轉的應變計劃；第二，資訊要充分揭露，如設置罷工專區，讓消費者可在罷工後，查找航班資訊以及如何、何處詢問或維護權益；第三，對旅客進行合理的賠補償。

吳政學表示，航空公司認為罷工是不可抗力之因素，但站在保護消費者立場，罷工絕非不可抗力，航空公司應對旅客因罷工而衍生的交通、食宿費用，進行合理賠補償，若消費者不滿意業者提出的賠補償，消保處會要求業者放寬處理，若經協商仍不滿意，就是藉由民事訴訟提出損害賠償。

吳政學表示，長榮航空提出的補償措施，為旅客因罷工航班延誤6小時以上，所衍生的交通食宿費用，最高可補償250美元，消費者記得保留包含登機證等相關單據，向航空公司提出申請，若不滿意可以申訴。

據了解，今年初華航機師罷工後，華航提出的補償方案，與本次長榮空服員罷工的補償方案雷同，也是在因罷工航班延誤6小時以上後，會補償旅客因此衍生的交通食宿費用，上限同樣是250美元。

行政院長蘇貞昌對此表示，空運影響旅客非常大，罷工造成民眾非常大不便，希望早日落幕，政府一定用公正立場，促請勞資雙方早日坐下來，面對面解決問題，呼籲雙方盡快讓事情落幕。

蘇揆表示，相信經過一再的罷工，社會很受不了，國外有各種防止（罷工）損害，或將損害減到最小的機制（包含罷工預告期），應該怎樣做最好，立法技術應怎樣做，行政院會尊重立法院，還是呼籲勞資雙方坐下來解決問題、減少損害。