長榮空服員罷工疑偷跑 拖累500多名旅客行程延誤

2019-06-24 19:55 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會20日下午4時發動罷工，生效時間前就已經報到服勤的18名空服員，站在空橋門口不願意上飛機值勤，拖累2班飛機500多名旅客行程共延誤近5個小時，大罵空服員沒有職業道德，罔顧旅客權益。

桃空職工在6月20日下午宣布，長榮航空的空服員從4時起開始罷工，並呼籲加入桃空職工的空服員到南崁總公司門口集合。

據了解，長榮航空原訂20日下午4時30分飛往上海的班機，以及4時40分飛往香港的班機，2組空服員依規定起飛前2小時，先後於下午2時30分及2時40分到達長榮南崁總公司報到，下午4時前搭乘交通車抵達桃園機場，飛機起飛前1個小時進入候機室待命登機展開起飛前各項作業。

依照長榮航空空勤組員日支費給付辦法，這2組空服員從下午2時30或2時40分報到，已經開始領取每小時90元新台幣的日支費。

據指出，抵達空橋門口後，飛往上海班機有12名空服員，飛香港班機有6名空服員，總共18人以罷工已經開始為理由拒絕登機值勤，同時要求退關，2班飛機的起飛前作業頓時停擺。

長榮航空接獲通報，緊急從總公司調派18名待命服勤的空服員趕到機場接替，當時工會人員已經包圍長榮航空總公司大門，待命支援的空服員無法正常離開，被迫從後門繞道至桃園機場，導致原訂4時30分飛上海的班機，延誤到晚間7時29分才起飛，原訂4時40分飛香港的班機，延誤到5時51分起飛，2班飛機共有566名旅客，總共延誤近5個小時。

面對破口大罵的旅客，長榮航空地勤人員默默地收拾爛攤子。