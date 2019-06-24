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「綠美丘」藝術市集 7月5日進駐台中七期富豪圈

2019-06-24 19:45經濟日報 記者宋健生╱即時報導

標榜集結亞洲攤街美學的全新市集品牌「綠美丘」，將於7月5日進駐台中七期新市政中心的T&R廣場，主辦的第三次創業公司負責人吳宗穎説，這次將以期間限定、三個月快閃的概念，打造七期富豪圈內最美的市集。

值得一提的是，這次「綠美丘（Midori ArtMarket）」首創沿用美術館或藝廊的典藏概念，邀請新銳藝術家「桑拿大可」作為館藏作品藝術家一號，將藝術作品與市集結合，要讓市集攤位不只是街攤，更是裝置藝術的展示。

曾以「紅點文旅」溜滑梯裝置造成全台跟風的知名設計師吳宗穎，在經營台中最火紅的審計新村、創立全台最大文創市集公司暮暮市集後，今(24)日宣布於今年夏季再推出全新市集品牌「綠美丘」。

吳宗穎說，「綠美丘」結合藝術、文創、市集、攤街美學，是傳統文創市集，卻又異於傳統，是市集、也是裝置藝術，讓民眾逛市集、也被逛，不只接地氣，更接軌青創風潮。

市集雖然以藝術為名，但並不以策展的方式舉辦，仍維持文創市集應該有的親民與吃喝玩樂的功能，以避免疏離感，市集中人與人對應的溫度，仍然被保留下來。

據了解，「綠美丘」營運團隊保留了市集三分之一的攤位為邀請制，邀請首次出攤及全台唯一的店家共同參與，包括此次亮點之一、在文博會大放異彩的「品墨良行」，小富老師（王慶富）首度率領團隊南下，參加市集。

超熱門網紅打卡點「pinc精品特調」，特別推出「市集特別版」飲品；嘉義知名30年老店「一銀仙草」，出攤特製限量飲品；追求天然與人文和諧的「茶籽堂」，首度走出台北、第一次到台中快閃加入市集行列；「三時杏仁茶」也是首次出攤的店家。

其他位置則開放為報名篩選制，吳宗穎歡迎優質攤友一同報名共襄盛舉，希望讓平常沒機會到市集走走的消費者，有機會來市集逛逛、享受全台狂熱的市集樂趣。

吳宗穎說，「綠美丘」市集最迷人的地方，除了期間限定之外，莫過於市集的組合每日不同，即使每天來逛，仍可以發現各種新奇與樂趣，他廣邀消費者一起來七期最美的市集走走。

標榜集結亞洲攤街美學的全新市集品牌「綠美丘」，將於7月5日進駐台中七期新市政中心...
標榜集結亞洲攤街美學的全新市集品牌「綠美丘」，將於7月5日進駐台中七期新市政中心的T&R廣場。記者宋健生／攝影
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文創裝置藝術藝術家
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