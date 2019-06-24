北台灣上半年大推案 這三大重劃區最熱門

2019-06-24 18:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



今年全台推案量大，北台灣光是329與520檔期，推案量將近1500億元，其中，又以機場捷運話題、環狀線年底開通等建設利多，推升新北新店中央新村北側、板橋江翠北側重劃區與桃園A7重劃區來人量，這三大重劃區也成為上半年推案主力。地產業者指出，目前多數新案仍著眼首購、首換市場。

下半年將邁入總統大選白熱戰，建商搶上半年329檔期、520檔期接連強勢推案。據市調統計，329檔期逾5,000億元，延續329檔期買氣，520案量也達2000至3000億元，光是北台灣推案量將近1500億元。

不過，今年房市緩步復甦，整體銷況好壞不一，東森房屋研究中心、委外市調機構彙整，2019上半年市況最熱的三大重劃區，分別落在新店央北、板橋江翠以及桃園A7。以每周來人量來看，新店央北平均約50~60組，江翠重劃區與桃園A7則是40至50組。

東森房屋研究中心經理于靜芳表示，這三大重劃區共通特點，除有機場捷運話題，環狀線也將於年底開通等，政策利多推升來人數量，而多數新案著眼首購、首換市場，祭出中小坪數、低自備款的自住產品策略，也激出剛性買盤520檔期、端午連假期間的看屋潮，指標熱案每週來人量可衝破100~200組。

北台灣推案熱，桃園A7重劃區因鄰近桃園機捷A7、A8站，以及有華亞科技園區、樂善科技園區A7產專區加持，而推案量最大的寶佳機構，自去年下半年以「A7新林口」訴求，以旗下4案「鴻築金捷市」、「AiCity樂捷市」、「富御捷境」、「奇幻莊園」共1600戶聯合銷售，區域總銷最大建案的「竹城甲子園」也預計6月底正式公開。

此外，環狀線第一階段今年底通車在即，最快通車的「中環段」以沿線捷運十四張站、新埔民生站周邊的新店央北、板橋江翠北側兩大重劃區最熱，而部分建商打低自備、中低總價帶策略搶人，熱銷個案平均每週80~100組來人量。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，目前大台北地區都以2、3房為主力，但坪數持續在縮小當中，主要是願意讓利的個案不多，低總價產品也相對好銷售。

何世昌指出，目前市況仍以個案表現為主，熱銷建案去化速度很快，但部分建案仍有銷售上的壓力，因此下半年總統大選接近，對房市買氣影響大，去化壓力會落在部分建案上，各家感受的市況也會不一致。