國產署地上權4宗土地標脫 標脫率36%

2019-06-24 18:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



國產署今年首批地上權案今（24）日開標，11宗土地共決標四宗，標脫率36.36%，四宗土地分別位於彰化員林、高雄三民、高雄鳳山及台南永康，都是住宅區，合計得標價約4億5,785萬元，預計四宗每年可收取地租合計約395萬元。

值得注意的是，今日開標有兩宗台北市土地，分別位於內湖區、中正區，原本有望可順利標出，但卻因為被判定為「無效標」，而無法順利得標，無望躋身標脫行列，連官員也太嘆可惜。

據了解，這兩宗土地面積都不大，也都是住宅區，其中一宗位於內湖，是首次列標；另一宗則在中正區。官員表示，這兩宗土地都有建商有興趣，將研議是否納入今年8、9月的下一批案件。

至於成功脫標的四宗土地，彰化縣員林市土地，首度列標就標脫，近員林火車站，區位良好且面積適中，溢價率0.03%，得標價3,914萬6,600元。

高雄三民區、鳳山區的兩宗土地曾在2016年列標未標脫，但此次分別有五位及六位投資人投標，最後順利脫標。三民區土地溢價率26.78%，以9,660萬得標；而鳳山區土地溢價率則高達51.26%，權利金底價9,916萬8,000元，得標價達1.5億。

台南市永康區土地近奇美醫院，生活機能完備，溢價率3.76%，得標價1億7,211萬元。

國產署表示，今年8月將持續推出區位條件優質標的，以設定地上權方式活化大面積國有土地，並於下半年加碼推出台北市捷運松江南京站2號及3號出入口基地案，希望在兼顧國庫收益下，創造民眾、業者及政府三贏。