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沒搞懂計算方式 勞保老年給付恐少領了

臺大「管理碩士學分班」、「精鍊高階管理與實務研習班」熱烈招生中

2019-06-24 17:23文／ 臺灣大學進修推廣學院

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
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職場上，唯有不停進修才能保持不敗地位，同時提升自己對企業的價值，人生的目標！臺大專業課程，您絕不能再錯過！

「管理碩士學分班」課程規劃從管理公司的哲學到實務經營的策略，由臺大EMBA師資親授，透過24學分完整學習產、銷、人、發、財管理知識，內容深入淺出、務實、精要而不繁瑣，讓所學能馬上銜接職場，而非單純理論教學。

除了學分班外，若您想進修短期管理類課程，臺大規劃多類型供您選擇，在此推薦給您「精鍊高階管理與實務研習班」， 本課程藉敦邀臺大教學經驗豐富的管理學院教授群親自規劃授課，適合企業負責人、接班人及中高階主管等有精進管理需求者修讀，更歡迎業界踴躍薦派具有潛力的儲備幹部參加。該課程強調結合實務與理論，利用個案教學與分組討論方式。

臺大進修推廣學院表示，上述課程已開辦多年，培育出許多專業人才，深受學員好評，且課程提早報名皆可享早鳥優惠，您絕不容再錯過。臺大進修推廣學院開辦課程除了有優良的師資外，更可以選擇最適合自己的學習方式上課，達到最佳的學習成果。讓你擁有無人能及的軟硬實力！輕鬆和企業接軌，在職場上無往不利！詳情請上《臺大推廣教育網》https://www.ntuspecs.ntu.edu.tw/specs/TC/index.aspx查詢或電洽(02)2362-0502。

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