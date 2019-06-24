臺大「管理碩士學分班」、「精鍊高階管理與實務研習班」熱烈招生中

2019-06-24 17:23 文／ 臺灣大學進修推廣學院



圖／臺灣大學進修推廣學院 提供 分享 facebook

職場上，唯有不停進修才能保持不敗地位，同時提升自己對企業的價值，人生的目標！臺大專業課程，您絕不能再錯過！

「管理碩士學分班」課程規劃從管理公司的哲學到實務經營的策略，由臺大EMBA師資親授，透過24學分完整學習產、銷、人、發、財管理知識，內容深入淺出、務實、精要而不繁瑣，讓所學能馬上銜接職場，而非單純理論教學。

除了學分班外，若您想進修短期管理類課程，臺大規劃多類型供您選擇，在此推薦給您「精鍊高階管理與實務研習班」， 本課程藉敦邀臺大教學經驗豐富的管理學院教授群親自規劃授課，適合企業負責人、接班人及中高階主管等有精進管理需求者修讀，更歡迎業界踴躍薦派具有潛力的儲備幹部參加。該課程強調結合實務與理論，利用個案教學與分組討論方式。