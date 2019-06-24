長榮空服員罷工耗體力 工會：今起每班12小時縮為8小時
長榮航空空服員罷工進入第5天，在長榮航空門口靜坐罷工的空服員，持續喊「團結、戰鬥、罷工一定成功」「謝謝警察」口號，凝聚士氣，桃園市空服員職業工會今天起空服員罷工輪班方式改變，工會理事蘇倍儀今天下午表示，考量會員體力，自昨晚11時起罷工輪班，變成每8小時輪1班，每天3班輪值，原本A、B、C、D、E分組不變，但輪守現場時間縮短，本來每班12小時，現在改成每班8小時輪守罷工。
該工會代表胡曉萱昨晚決定搭乘高空升降台到3層樓12公尺上面罷工抗爭，基於安全考量，胡曉萱以不讓會員姐妹擔心，自行將高空升降台降下，但她仍表達會繼續待在升降台上，會與現場會員一起罷工，但到中午，高空升降台廠商以來自社會各方壓力，出面將現場兩台高空升降台撤走，胡曉萱無法再待在升降台，她表示會繼續與會員一起罷工，直到罷工結束。
蘇倍儀表示，目前會員每天輪值3班，從晚間11時到早上7時、早上7時到下午3時、下午3時到晚間11時，其中有1組會是輪值較辛苦的紅眼班次，考量會員的體力，還有最近氣候不太好，不論下雨或是炎熱天氣，都非常消耗會員體力，將本來每班12小時，現在改成每班8小時，透過輪班間隔縮短，會員可以用更有彈性的方式休息，再回到現場守候繼續罷工。
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