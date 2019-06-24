長榮空服員罷工耗體力 工會：今起每班12小時縮為8小時

2019-06-24 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



長榮航空空服員罷工進入第5天，在長榮航空門口靜坐罷工的空服員，持續喊「團結、戰鬥、罷工一定成功」「謝謝警察」口號，凝聚士氣，桃園市空服員職業工會今天起空服員罷工輪班方式改變，工會理事蘇倍儀今天下午表示，考量會員體力，自昨晚11時起罷工輪班，變成每8小時輪1班，每天3班輪值，原本A、B、C、D、E分組不變，但輪守現場時間縮短，本來每班12小時，現在改成每班8小時輪守罷工。

該工會代表胡曉萱昨晚決定搭乘高空升降台到3層樓12公尺上面罷工抗爭，基於安全考量，胡曉萱以不讓會員姐妹擔心，自行將高空升降台降下，但她仍表達會繼續待在升降台上，會與現場會員一起罷工，但到中午，高空升降台廠商以來自社會各方壓力，出面將現場兩台高空升降台撤走，胡曉萱無法再待在升降台，她表示會繼續與會員一起罷工，直到罷工結束。