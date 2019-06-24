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世新霸凌案：只教如何自保 卻沒教不要霸凌別人

罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員？

日勝生拚轉型 目標樂齡地產成新藍海事業

2019-06-24 15:53經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

上市公司日勝生集團(2547 TW)，今(24)日舉行股東會，會中討論承認去年財報，每股配發現金股利0.8元，股票股利0.2元；日勝生去年合併營收約新台幣320億元，稅後純益達34.46億元，每股稅後純益新台幣3.77元。

日勝生表示，去年主要受惠於板橋「日勝幸福站」建案二樓以上住宅於去年交屋認列營收；該案為目前二樓以上入住戶已達4,000多戶，入住率八至九成，已形成一萬多人的生活圈。

由於交通便捷、中小坪數、健康養生近年引領市場趨勢，日勝生已完工之大橋聯合開發案，預計今年第3季開始銷售，同時桃園青埔案去年已開始興建，並進行北投新秀閣都更案，及三芝休閒樂齡宅案之建照申請。

日勝生表示，日勝生積極布局樂齡宅與銀髮照護事業，除了中和樂陶居外，更規劃三芝休閒樂齡宅；依照銀髮長者需要，專聘社區護理師、社工師與生活管家提供健康促進照護，並預計與鄰近醫院合作提供醫療服務，期待樂齡地產成為集團的新藍海事業。

日勝生指出，觀諸全球暖化現象，水電資源短缺，發展循環經濟、節能減碳與再生能源已是企業社會責任。子公司日鼎水務為BOT專案公司，處理桃園北區下水道汙水，已於2015年進入營運期，目前管網施作完成約80公里、用戶累計接管戶數達73,500多戶。

日勝生表示，日勝生也在桃園觀音科技園區投資購置8公頃土地，做為投資廢轉能事業，計畫採用先進廢棄物轉能技術，將一般事業廢棄物以及有機污泥轉換成電能，預期三年建廠完成正式商轉後，每年可由廢棄物轉化出數億度電力。

日勝生董事長林榮顯表示，日勝生積極布局樂齡宅與銀髮照護事業，除了中和樂陶居外，更...
日勝生董事長林榮顯表示，日勝生積極布局樂齡宅與銀髮照護事業，除了中和樂陶居外，更規劃三芝休閒樂齡宅，期待樂齡地產成為集團的新藍海事業。陳美玲/攝影
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