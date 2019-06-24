軟銀創辦人孫正義不想再犯錯！備好銀彈加碼投資台灣

2019-06-24 15:48 聯合新聞網 綜合報導



日本軟銀創辦人孫正義。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

軟銀創辦人孫正義首度來台發表演說，就對台灣投資環境感到興趣，並表示旗下與台積電合作關係密切的安謀，將在台加碼投資，以因應中美貿易戰變局。

他曾經打敗微軟創辦人比爾・蓋茲（Bill Gates），短暫成為世界首富。在他居中牽線下，鴻海創辦人郭台銘成功收購日本百年企業夏普、投資美國威斯康辛州，甚至到白宮與總統川普見面。他創立的願景基金（Vision Fund），一年投資新創企業金額比全球私人創投的加總還高。他就是有「科技創投之神」稱號的軟銀（Softbank）創辦人孫正義（Masayoshi Son）。

在郭台銘邀請下，孫正義在（6月22日）下午首度來台以「G2新局下全球科技產業的變革與資本流動」為題，發表公開演說。

演講一開始，他在大螢幕秀出兩張美國紐約第五大道的景色。一邊是1900年，上頭有99輛馬車、一輛汽車。另一邊是1913年，但上頭卻變成99輛汽車、一輛馬車。

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035年紐約將布滿自駕車

到底是什麼造成這樣的轉變？孫正義解釋，福特T型車在1908年推出，1913年時上市五年，才造成兩張照片的轉變。「這種轉變100年才會出現一次，這就是典範轉移，」他說。

孫正義預測，到了2035年時，紐約第五大道上，99％都將是自駕車，只有1％是由人所駕駛的傳統車輛。

驅動這些轉變的，是每個時代不同的企業家和創業家。孫正義分析，一開始是亨利・福特（Henry Ford）打造汽車王國，而汽車需要石油，所以有約翰・洛克斐勒（John Rockefeller）提供石油，接下來電燈、電力的發明，都改變了世界，讓過去170年的GDP成長260倍。

如此翻天覆地的改變，也發生在過去25年的資訊革命。孫正義估算，過去25年來，網路流量成長100萬倍，華爾街裡網路企業的市值幾乎呈現指數型成長。

翻開1994年全球前十大市值名單，第一名是NTT（日本電信電話），唯一入榜的科技公司是有「藍色巨人」稱號的IBM。

但到了現在，NTT早就不再是龍頭，IBM也消失在前十大市值榜內。隨行動設備成長、網路時代來臨，十大市值公司有七家和網路有關。

把事情想得簡單才能做決策

面對時代再次巨變，人類該如何因應？孫正義強調，「事情很簡單，別把它變複雜，如果你覺得萬事都很複雜，代表你沒辦法做決策。」

在這波網路革命中，孫正義認為影響最大的是廣告和消費零售業，如臉書、Google都受益甚多。

在網路革命後，下一波革命的動能在哪裡？孫正義表示，「農業、工業、網路革命影響都很重大，但AI（人工智慧）影響更大，更是人類史迄今最重大的革命。」

未來30年台灣成智慧製造中心

他觀察，過去30年CPU（中央處理器）效能、記憶體容量、網路傳輸速度都成長100萬倍，相較於汽車引擎效能過去30年只成長兩倍，可看出在CPU、記憶體、網路快速進展下，未來30年科技還會再快速成長。

屆時，CPU可能被量子運算取代，「超智慧」也會產生。他解釋，愛因斯坦（Albert Einstein）的智商大概150到190，但30年後的「超智慧」，智商可能到10萬。

「智商150到200就叫天才，那10萬就叫超級天才，或是天才的天才，」孫正義說，AI很聰明，但不可能方方面面打敗人類，人還是有創意、情感，具有談判能力，AI在日常事務、算數、預測比較拿手。

他預測，2040年全球人口將超過100億，但AI裝置會超過100億個。屆時面臨青壯年工作人口不足的台灣、日本，就可以大量導入這些AI機器人從事智慧製造。「如此一來，人口不多的小國，還是可以成為製造中心，」孫正義強調。

AI時代已經開始。他呼籲，投資人如果能投資具有未來前景的公司，致富機率也會提升。

投資1000億美元「不想再犯錯」

「雖然我曾成功投資阿里巴巴、雅虎（Yahoo!），但我也曾經犯錯，」孫正義透露，亞馬遜（Amazon）草創時期，創辦人傑夫・貝佐斯（Jeff Bezos）曾要他投資1億3000萬美元，而且雙方已接近達成共識。

不過，後來他回到日本東京時，卻遭到董事會質疑，「我們的錢從哪裡來？」孫正義忘了當時沒有那麼多資金可以投資亞馬遜，最終只好放棄，「同樣的錯，也發生在百度、eBay，我不想再重蹈覆徹。」

於是，他準備好1000億美元，在2016年成立「願景基金」（Vision Fund）投資全球和AI有關的獨角獸企業，投資報酬率逾40％，也比一般創投的13％要高出許多，「這次不能再以錢不夠為藉口，要專注在AI時代的贏家和獨角獸，才能發揮綜效。」

台積電大客戶 安謀考慮增加投資

到目前為止，願景基金投資的全球82家公司正在改變世界。其中，和台灣關係最密切的，莫過於半導體設計與軟體公司安謀（ARM）。

安謀不僅是台積電的重要客戶，也和全球各大手機品牌有合作。目前全球約有七成人口，都使用安謀提供的手機晶片技術。

因此，孫正義指出，在中美貿易戰改變全球產業鏈的現在，希望可以增加安謀在台灣的設計、製造工程師，擴大和台灣的新創合作，「機會真的很大，安謀的管理階層也都很興奮。」

此外，孫正義也鬆口，此次台灣行讓他思考投資台灣，儘管還沒有確定金額，但必定會增加與台灣的關係。

《經濟學人》（The Economist）報導，曾在願景基金投資450億美元的沙烏地阿拉伯主權財富基金，由於不滿孫正義管理資金風格，與其關係緊張。因此，孫正義表示，正在募資階段的願景基金第二期，已拒絕沙國投資，但不排除與台灣合作，可望使台灣的投資環境變得更好。

鴻海創辦人郭台銘與日本軟銀創辦人孫正義於「G2 and Beyond：全球產業秩序的解構與創新」論壇同台對談。圖／聯合報系資料庫 分享 facebook

（作者／陳育晟 本文出自2019.06.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）