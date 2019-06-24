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世新霸凌案：只教如何自保 卻沒教不要霸凌別人

罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員？

工研奧斯卡獎 四大金獎揭曉

2019-06-24 15:34經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

素有科技界「奧斯卡」之稱的工研菁英獎今(24)日大揭密！面對台灣產業轉型的挑戰與關鍵時刻，工研院以實力媲美全球大廠的四項金獎，展現工研院在「5+2產業創新計劃」下「綠能科技」、「循環經濟」及「數位國家 創新經濟」的傑出成果；獲得「傑出研究金牌獎」的「無毒環保膠」，黏著性、耐水性佳且不含致癌甲醛，已與國際連鎖傢俱大廠完成產品認證，打造無毒家園。

獲得「產業化貢獻金牌獎」的「微藻減碳創能與生技健康」將工業排放的二氧化碳用來養殖微藻，並從中提煉生質能源或高值化商品，減碳又加值！「協助商務服務業掌握關鍵消費意圖」以多重演算法，精準預測消費者需求，並導入電商業者momo；「物流產業加值應用」以數位轉型方式成功讓物流服務業產值倍翻，帶動嶄新經濟！

工研院院長劉文雄表示，科技創新是國家經濟成長的重要驅動力，近期美中貿易戰持續升溫，科技成為大國之間的角力關鍵，可見創新科技不僅是驅動力，在國際競合局勢下，科技更扮演了戰略的角色。工研院將創新研發能量，真正落實到產業，此次工研院選出的「傑出研究金牌獎」與「產業化貢獻金牌獎」，呼應政府「5+2產業創新計劃」涵蓋從數位經濟、智慧物流到環境永續，均是以前瞻的研發，協助產業價值不斷翻轉躍升的成功案例。科技研發的重要性無庸置疑，然而創新技術與產業化之間，存在一道難以跨越的「死亡之谷（missing link）」，需要研發者與產業緊密的合作，才能順利抵達產業化的彼岸，期許同仁持續將創新技術與產業轉型升級緊密鏈結，為產業創造嶄新藍海。

「無毒環保膠及曲木應用」無毒家園好清新 榮獲「傑出研究獎金牌獎」

以往板材使用尿素甲醛樹脂做為黏著劑，隨著時間和溫度變化，會慢慢釋放出對人體有害的甲醛。工研院開發的無毒環保膠，不含甲醛且黏著性、耐水性佳，目前已獲得台、日、美專利，可符合全球最嚴格之NAF標準及美國環保局EPA最新標準TSCA-6，並與國際連鎖傢俱大廠完成產品認證，同時本技術也已成立新創公司，協助建築、裝潢等傳統產業轉型再升級，往無毒家園更進一步。

「物流產業加值應用推動」高效儲運不NG 榮獲「產業化貢獻金牌獎」

這是國人自行研發的第一座動態才積重量測量辨識系統，每天可快速丈量上萬件包裹的體積與重量，將進貨計費自動化，並以AI儲揀決策加速出貨。此外，工研院研發我國第一套物流服務型機器人(iAGV)，以全球首創天花板定位導航技術，提供省力揀理貨之搬運移動服務。在調度車輛部分，高效AI配送排程(iRouting)與IOT運力整合服務技術，將人工智慧導入路徑規劃的環節並促進車輛共享，大大提升配送效率。現在已經導入新竹物流、全日物流及京揚國際等物流龍頭業者，以及並與超商業者萊爾富合作。

「協助商務服務業掌握關鍵消費意圖」最懂你的心 榮獲「產業化貢獻金牌獎」

這項技術是在協助電商、影音平台等商務服務業者，以10種以上的多重演算法，分析網站瀏覽者的點擊歷史與交易資料，預測消費者的想法，提高個人化推薦的精準度。以台灣電商龍頭業者momo為例，導入這套技術後，透過系統推薦，帶動營收躍升，同時提升顧客黏著度。此外，電信業者台灣大哥大應用此技術進行產品或服務的推薦。

「微藻減碳創能與生技健康」碳循環經濟-廢物變黃金 榮獲「產業化貢獻金牌獎」

將高排碳工業的二氧化碳捕獲後，延伸應用於微藻養殖，依據藻種的不同，可生產用於能源的高固碳率微藻或生產含高單價物質之微藻，將二氧化碳轉化為能源及高值化產品。以工研院生物技術平台，成功發展微藻固碳、養殖、採收到萃取之各項關鍵技術及系統，並鏈結生技領域，成功開發蝦紅素醫美保健產品與特色保健食品，達成高值化產品應用，兼具碳循環、能源及經濟等效益。本技術除與台泥公司合作研發，建置全球首座結合鈣迴路捕碳系統之微藻養殖示範場及國內首座雨生紅球藻養殖場外，並已鏈結國內微藻上中下游產業，透過技術與專利授權，以整廠輸出方式，協助產業進軍國際，落實碳循環之永續環境目標。

工研院「無毒環保膠及曲木應用」榮獲「傑出研究獎金牌獎」不含甲醛且黏著性、耐水性佳...
工研院「無毒環保膠及曲木應用」榮獲「傑出研究獎金牌獎」不含甲醛且黏著性、耐水性佳，協助建築、裝潢等傳統產業轉型再升級，往無毒家園更進一步。工研院／提供
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工研院菁英獎今(24)日揭曉！四項傑出金牌獎得主合影，圖為工研院劉文雄院長(中)...
工研院菁英獎今(24)日揭曉！四項傑出金牌獎得主合影，圖為工研院劉文雄院長(中)與四項獎項代表分別是工研院巨資中心林昱仁組長(左一)、工研院材化所林顯光組長(左二)、工研院服科中心陳慧娟組長(右二)、工研院綠能所萬皓鵬組長(右一)。 記者李珣瑛／攝影
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工研院甲醛環保
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