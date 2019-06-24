工研奧斯卡獎 四大金獎揭曉

2019-06-24 15:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



素有科技界「奧斯卡」之稱的工研菁英獎今(24)日大揭密！面對台灣產業轉型的挑戰與關鍵時刻，工研院以實力媲美全球大廠的四項金獎，展現工研院在「5+2產業創新計劃」下「綠能科技」、「循環經濟」及「數位國家 創新經濟」的傑出成果；獲得「傑出研究金牌獎」的「無毒環保膠」，黏著性、耐水性佳且不含致癌甲醛，已與國際連鎖傢俱大廠完成產品認證，打造無毒家園。

獲得「產業化貢獻金牌獎」的「微藻減碳創能與生技健康」將工業排放的二氧化碳用來養殖微藻，並從中提煉生質能源或高值化商品，減碳又加值！「協助商務服務業掌握關鍵消費意圖」以多重演算法，精準預測消費者需求，並導入電商業者momo；「物流產業加值應用」以數位轉型方式成功讓物流服務業產值倍翻，帶動嶄新經濟！

工研院院長劉文雄表示，科技創新是國家經濟成長的重要驅動力，近期美中貿易戰持續升溫，科技成為大國之間的角力關鍵，可見創新科技不僅是驅動力，在國際競合局勢下，科技更扮演了戰略的角色。工研院將創新研發能量，真正落實到產業，此次工研院選出的「傑出研究金牌獎」與「產業化貢獻金牌獎」，呼應政府「5+2產業創新計劃」涵蓋從數位經濟、智慧物流到環境永續，均是以前瞻的研發，協助產業價值不斷翻轉躍升的成功案例。科技研發的重要性無庸置疑，然而創新技術與產業化之間，存在一道難以跨越的「死亡之谷（missing link）」，需要研發者與產業緊密的合作，才能順利抵達產業化的彼岸，期許同仁持續將創新技術與產業轉型升級緊密鏈結，為產業創造嶄新藍海。

「無毒環保膠及曲木應用」無毒家園好清新 榮獲「傑出研究獎金牌獎」

以往板材使用尿素甲醛樹脂做為黏著劑，隨著時間和溫度變化，會慢慢釋放出對人體有害的甲醛。工研院開發的無毒環保膠，不含甲醛且黏著性、耐水性佳，目前已獲得台、日、美專利，可符合全球最嚴格之NAF標準及美國環保局EPA最新標準TSCA-6，並與國際連鎖傢俱大廠完成產品認證，同時本技術也已成立新創公司，協助建築、裝潢等傳統產業轉型再升級，往無毒家園更進一步。

「物流產業加值應用推動」高效儲運不NG 榮獲「產業化貢獻金牌獎」

這是國人自行研發的第一座動態才積重量測量辨識系統，每天可快速丈量上萬件包裹的體積與重量，將進貨計費自動化，並以AI儲揀決策加速出貨。此外，工研院研發我國第一套物流服務型機器人(iAGV)，以全球首創天花板定位導航技術，提供省力揀理貨之搬運移動服務。在調度車輛部分，高效AI配送排程(iRouting)與IOT運力整合服務技術，將人工智慧導入路徑規劃的環節並促進車輛共享，大大提升配送效率。現在已經導入新竹物流、全日物流及京揚國際等物流龍頭業者，以及並與超商業者萊爾富合作。

「協助商務服務業掌握關鍵消費意圖」最懂你的心 榮獲「產業化貢獻金牌獎」

這項技術是在協助電商、影音平台等商務服務業者，以10種以上的多重演算法，分析網站瀏覽者的點擊歷史與交易資料，預測消費者的想法，提高個人化推薦的精準度。以台灣電商龍頭業者momo為例，導入這套技術後，透過系統推薦，帶動營收躍升，同時提升顧客黏著度。此外，電信業者台灣大哥大應用此技術進行產品或服務的推薦。

「微藻減碳創能與生技健康」碳循環經濟-廢物變黃金 榮獲「產業化貢獻金牌獎」