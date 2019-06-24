只要看準大趨勢，賺錢並不困難！郭台銘軍師孫正義來台承諾：幫助台灣勞退基金提高績效

2019-06-24 15:25 商業周刊 張庭瑜／商業周刊



鴻海創辦人郭台銘與日本軟銀創辦人孫正義於「G2 and Beyond：全球產業秩序的解構與創新」論壇同台對談。圖／聯合報系資料庫 分享 facebook

鴻海集團創辦人郭台銘，在6月21日鴻海股東會當天，正式缷下擔任了45年之久的鴻海董事長後，全力投入中華民國總統大選，當天的股東大會，猶如郭台銘的競選造勢大會。

以執行力著稱，主打國際經濟牌的郭台銘，在隔天就安排好了他跟其他政治人物，最不同的「助選員」：身價225億美元的日本軟銀集團創辦人孫正義，6月22日來台分享中美貿易大戰下的財經趨勢。

孫正義不僅是日本首富榜的常客，他還成立一支全球規模最大私募基金，金額高達1千億美元的願景基金聞名全球。他操盤的基金有極高的投資報酬率，也被郭台銘看上，郭台銘希望孫正義這些經驗可以協助改善台灣軍公教、勞退基金。

孫正義表示，過去願景基金已經和沙烏地阿和阿布達比等政府合作相當密切，日前也宣布，由於第一期基金已經快達標，將成立同等規模的第二期願景基金。他說，目前已經不少國家表達興趣，若台灣政府有興趣合作，他也願意協助提供投資策略。

這兩位台日首富，身價相加起來高達300億美元，在生意上也有不少合作，例如共同研發生產機器人Pepper，且外傳鴻海在2016年收購夏普，也是由孫正義牽線。

對郭台銘來說，孫正義是他在商業決策上的重要導師。

鴻海在2017年宣布4年砸100億美元投資美國、在美國威斯康辛州蓋工廠，但在此1年前，孫正義去拜訪剛選上美國總統的川普，承諾要在美投資500億美元，當時這份給川普的投資簡報中，就已經出現富士康，等於是在鴻海前搶先向媒體宣布此消息。

「我擅長軟體、通訊，郭台銘擅長硬體，可以把設備變成真正可用的科技，我們有不同專業，可以互相協助。」孫正義說，「我們都看到科技業的未來、科技業的機會，這也是為何我們是好友。」

去年在該工廠動土儀式上，孫正義還說：「Terry（郭台銘）是我最好的朋友，就像兄弟。」讓站一旁的川普還開玩笑反問：「那我呢？」

但比起孫正義的首富身份，他更常被談論的是，近乎能夠預測未來的精準投資眼光。

1995年，孫正義在雅虎草創時期便投資1億美元，其在10年後翻了逾10倍；2000年，當時阿里巴巴成立還未滿1年、營業額近乎零，孫正義僅和其創辦人馬雲聊了6分鐘，就慷慨投資2千萬美元。這筆錢在2014年阿里巴巴上市時，翻了3千倍。

更經典的故事是，軟銀在2008年打敗當時日本市占最大電信公司DoCoMo，取得iPhone日本獨家販售權。背後原因是，孫正義在iPhone發表兩年前，就發現iPod加手機功能的商機、甚至拿著自己畫的草圖跑去找賈伯斯，讓賈伯斯印象深刻，因而成為首位將iPhone引進日本的企業家。

今天，被形容是「創投之神」的孫正義，也分享他的投資心法：

一、抓住典範轉移趨勢，投資未來

孫正義說，從農業革命、工業革命到資訊革命，每一次的典範轉移，都會大幅改變人類工作、生活。他以兩張照片為例：1900年，美國紐約第五大道上幾乎都是馬車，只有一輛是汽車。但到1913年，99%的車都是汽車。

這也改變產業。孫正義指出，自從資訊革命開始，過去25年來，網路流量成長了100萬倍，成長曲線和上市網路公司的市值，幾乎相同。1960年營收前十大的公司，有9個都和電力、石油、汽車有關。但在資訊革命後的現在，前10大企業有7個都和網路有關。

只要看準大趨勢，孫正義笑說，「賺錢並不困難。」

他形容，就像愛因斯坦將複雜的相對論，只用一個簡單的公式e=mc平方就解釋完，但平庸的科學家，則會把事情變得複雜。同樣的，「投資股市，不用看到小細節，」他說，像匯率、失業率、每週股市波動等，都是雜訊，但若只要專注在宏觀的風向，投資這件事就變得「非常非常簡單」。

《商周》去軟銀日本總部採訪時，在孫正義身邊擔任參謀8年的軟銀社長室顧問嶋聰也形容，孫正義是「坐著時光機去過未來的人」。

過去孫正義也曾經分享他的「時間旅行」經營術，和投資未來有異曲同工之妙，也就是將成熟市場的發展經驗到新興市場，頗有預測未來之感。

憑著該策略，軟銀過去年均投資報酬率達44%，比股神巴菲特還高。

二、AI是下個典範轉移

而在網路後，孫正義認為，下一個帶來典範轉移的是AI，且影響層面是網路的10幾倍。

他指出，網路只革了兩個產業的命，廣告和零售，分別僅佔美國GDP的1%和6%，但AI則會影響每個產業，「AI是有史以來人類最重要的革命。」

他預測，隨著CPU效能、記憶體大小和網路傳輸速度以百萬級倍數成長，30年後的AI，IQ會達到10萬，是人類天才愛因斯坦或達文西的上百倍。但AI不會取代人類，就像過去農業人口曾占6成美國勞動人口，如今只剩2%，但人類不會因此失業，而是透過學習、改變、適應，找到新的工作機會。

「如果我們放遠來看，從農業、工業、到網路時代，AI的時代才正要開始。」孫正義說。

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