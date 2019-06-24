台灣經貿網首參加泰國工業製造展 8汽車零配件廠商參展

2019-06-24 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



南亞最大規模的「泰國工業製造展（Manufacturing Expo 2019）」6月中旬在泰國曼谷登場，台灣經貿網今年首度參旗下的「泰國國際汽車製造暨機械工具展（Automotive Manufacturing）」，並展示8家廠商共20項最新零配件產品。

外貿協會今透過新聞稿指出，20項產品中，寶筌工業的避震器、緯叡科技的煞車卡鉗、亞炘實業的離合器總泵等展出樣品及型錄，獲得日本、韓國、科威特及泰國等買主高度詢問。此外，這次展覽也同時線上展示廠商型錄專區（https://th.taiwantrade.com/mp/AUTOMAN2019），虛實整合提升買主採購滿意度。

外貿協會表示，泰國國際汽車製造暨機械工具展至今已成功舉辦24屆，每年吸引東南亞超過5.6萬位買主參與，有來自25個國家超過2000家參展商參展，以機械製造和機械設備為主軸展出相關產品，為相當專業及高科技的展覽，今年大會汽配展主題為無人駕駛車、電動車及低碳環保，其他聯展主題如循環經濟、表面處理業的環境議題等，主軸皆是訴求環保及節能的新技術。