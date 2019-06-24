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世新霸凌案：只教如何自保 卻沒教不要霸凌別人

罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員？

台積電、鴻海為何不輸蘋果、微軟和阿里巴巴？專家分析傑出企業5大共通點

2019-06-24 15:16商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家

中國電信設備大廠華為。取自美聯社
中國電信設備大廠華為。取自美聯社
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中美貿易戰隨著美國2020總統大選氣氛逐漸升溫，導致兩國關係緊繃。鷹派的川普顧問巴農（Steve Bannon）表示，不必期待友善的白宮，美國對中態度只會越來越強硬，不論哪一黨當總統。

最近川普發表演講，赤裸裸地表示要全面封殺華為，因為華為在5G領域已經領先美國，而老美絕不允許這種事發生。

老美所在做的事情就像電影「復仇者聯盟」，川普是帶頭的美國隊長，華為則是大家合力夾殺的薩諾斯。這不是公平的遊戲，也違反美國精神和市場機制，難怪台積電很小心不蹚這個渾水。

隨著谷歌、安謀、高通大廠紛紛響應川普號召，加入抵制華為的陣容，全球供應鏈也進入新一波大洗牌，未來將區分美中兩個陣營。台灣政府主動喊出「非紅供應鏈」，希望對抗「紅色供應鏈」。

小英政府很興奮，但我一點兒也不興奮。這是台灣下一波危機的開始，這令我想起了台灣在面板產業的經驗。

2000年的時候，台灣的TFT-LCD面板產業如日中天，那時還領先中國大陸有一段距離。大陸希望台灣能夠移轉技術，或者共同成立合資公司，但台灣對此一直爭論不休，如同半導體產業一樣，雖有提出把高端技術留在台灣低端和大陸合作的想法，但最後不了了之。

10多年過去了，今天中國大陸在面板產業的規模和技術能力均已超越台灣，京東方可以生產OLED，產能世界第一，深圳製造出可彎曲的柔性面板，台灣廠商只能改走利基路線。

「中國製造」的時代已經過去，台商大舉撤離乃正常現象。但「中國市場」正在起飛，「中國技術」也不斷突飛猛進，今天如果我們不往「微笑曲線」價值最高的兩端佈局，未來將會被取代。

今天中國還沒有自主能力的是半導體和軟體。但華為已開發出自己的芯片，並在台積電下單；在被谷歌（安卓系統）封殺之後，9月起將改採用自己研發的作業系統。這些技術並不完美，但華為的確有本事，不會被川普鎖喉死翹翹。

台灣最自豪的產業是半導體，從上游到下游，形成完整的一條龍。我為台灣的未來擔憂，今天中國大陸傾全國之力發展半導體產業，台灣假如把對岸視為敵人，不探索合作共贏之道，未來命運將會像面板產業，被取代而且沒有利用價值。

大陸能不能起來？絕對可以，只是時間問題。任何產業的成功關鍵在人，只要掌握人才，就可以後來居上。中芯雇用了被張忠謀視為叛將的台積電前研發副總梁孟松，在很短時間內製程突飛猛進。近期川普以洩密為由驅逐美國名校陸籍教授，馬上被大陸名校高薪網羅。

最近由於華為事件，任正非接受媒體訪問，有一篇2萬字的訪談，掀開華為神秘面紗，大家有機會更進一步了解任正非和華為傳奇。另外，因為郭台銘選總統，我們也得以深入了解他本人及鴻海，都非常精彩。

我做了一些研究，兩岸最傑出的企業如華為、台積電和鴻海，他們的成功有非常相似的地方，絕非偶然。

首先，他們都是從和外國人做生意開始，努力學習，不斷取經。任正非在訪問中一直提到「站在前人肩膀上」，鴻海和台積電都是作為歐美大廠的代工夥伴，越做越多，越綁越深，變成virtual partner。

任正非提到5G標準源於10多年前土耳其Arikan教授的一篇數學論文，被華為發現，以這篇論文為中心研究各種專利，一步步研究解體，投入了數千人、10年的時間，把教授論文變成技術和標準，今天華為5G專利數量占世界27%。

第二個共同特色是他們都有卓越的領導人，專注聚焦、堅定執行。張忠謀和任正非皆領導了他們的企業30多年，郭台銘45年、直到最近。華為為了搞好本業，堅持不上市。

第三是團隊。張忠謀在台積電持股不超過百分之一，任正非擁有華為1.4%，郭台銘不過10%，他們的成功，不僅在於個人，而在於他們創造的企業文化，凝聚了許多優秀人才，利益共享，所以能成為螞蟻雄兵。

第四是獨特的商業模式。台積電首創晶圓代工模式，重塑半導體產業鏈。鴻海以連接器起家，但不斷延伸產品範圍，到2000年時已用「模組」整合所有零組件、征服客戶，後來再加上倉儲物流、全球布局和服務，終成今日霸業。華為蠶食鯨吞，不斷前進新興市場、精進技術， 10年內追上並超越Lucent、易利信等歐美大廠。

第五是核心競爭力。成功的企業底蘊雄厚，台積電和鴻海不會因為領導人退休而垮台，同樣道理，華為也不會因為川普抵制而瓦解，反而會越來越堅強。他們都有自主創新的基因，永遠準備在逆境中求生存。

把華為、台積電、鴻海擺在一起，你會肅然起敬，他們不同於蘋果、微軟這些世界品牌大廠，也不是臉書、亞馬遜這些知識經濟新貴。雖然他們的市值，不如來自相同地區的阿里巴巴和騰訊，但你會感到他們更實在，從貧窮到富貴，從一無所有到世界頂峰，從過去到現在到未來。

台灣人和中國人留著相同的血、有相同的夢，在今天這個動盪的世界中，事實證明我們可以東西結合、古今貫通，創造出新的模式，走到世界的前面。

我們再也不必躲在美國人的後面，也不必偽裝比他們優秀，但我們一點兒也不比他們差。

這是看完中美女主播世紀辯論後，我的結論。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

華為台積電微軟阿里巴巴川普
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