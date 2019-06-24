工研奧斯卡獎四大金獎今天出爐 研發以市場為導向
素有科技界「奧斯卡」之稱的工研菁英獎今天大揭密！獲得傑出研究金牌獎的「無毒環保膠」，黏著性、耐水性佳且不含致癌甲醛。獲得產業化貢獻金牌獎有「微藻減碳創能與生技健康」，將工業排放的二氧化碳用來養殖微藻，並從中提煉生質能源或高值化商品，「協助商務服務業掌握關鍵消費意圖」以多重演算法，精準預測消費者需求，「物流產業加值應用」推動高效儲運，帶動嶄新經濟。
工研院院長劉文雄今天表示，工研院將創新研發能量，真正落實到產業，此次工研院選出的「傑出研究金牌獎」與「產業化貢獻金牌獎」，呼應政府「5+2產業創新計劃」涵蓋從數位經濟、智慧物流到環境永續，協助產業價值不斷翻轉躍升的成功案例。
「無毒環保膠及曲木應用」榮獲傑出研究獎金牌獎，以往板材使用尿素甲醛樹脂做為黏著劑，隨著時間和溫度變化，會慢慢釋放出對人體有害的甲醛。材料與化工研院所組長林顯光指出，甲醛被視為一級致癌物，工研院開發的無毒環保膠，不含甲醛且黏著性、耐水性佳，已獲得台、日、美專利，高雄財稅大樓340坪地板、苗栗小木屋等，都採用無毒環保膠，並與並與國際連鎖傢俱大廠完成產品認證，同時本技術也已成立新創公司，協助建築、裝潢等傳統產業轉型再升級，往無毒家園更進一步。
榮獲「產業化貢獻金牌獎」分別有物流產業加值應用推動、協助商務服務業掌握關鍵消費意圖、微藻減碳創能與生技健康。
看準物流業缺工與勞工職傷等問題，工研院研發出動態才積重量測量辨識系統，每天可快速丈量上萬件包裹的體積與重量，將進貨計費自動化，並以AI儲揀決策加速出貨。另還有物流服務型機器人以全球首創天花板定位導航技術，提供省力揀理貨的搬運移動服務。現在已經導入新竹物流、全日物流及京揚國際等物流龍頭業者，以及並與超商業者萊爾富合作。
「協助商務服務業掌握關鍵消費意圖」這項技術是在協助電商、影音平台等商務服務業者，以往得靠消費行為才能分析，但工研院以10種以上的多重演算法，分析網站瀏覽者的點擊歷史與交易資料，事先預測消費者的想法，提高個人化推薦的精準度。以台灣電商龍頭業者momo為例，導入這套技術後，透過系統推薦，推薦佔營收比重由不到1%提升到12.2%，大大提升客戶連黏著度。
特別的是，「微藻減碳創能與生技健康」將高排碳工業的二氧化碳捕獲後，延伸應用於微藻養殖，依據藻種的不同，可生產用於能源的高固碳率微藻或生產含高單價物質之微藻，將二氧化碳轉化為能源及高值化產品。
綠能與環境研究所副所長李宏台說，工研院生物技術平台成功發展微藻固碳、養殖、採收到萃取的關鍵技術，並連結生技領域，成功開發蝦紅素醫美保健產品與特色保健食品，此項技術與與台泥公司合作研發，建置全球首座結合鈣迴路捕碳系統的微藻養殖示範場及國內首座雨生紅球藻養殖場外，並已鏈結國內微藻上中下游產業。
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