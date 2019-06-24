工研奧斯卡獎四大金獎今天出爐 研發以市場為導向

2019-06-24 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



素有科技界「奧斯卡」之稱的工研菁英獎今天大揭密！獲得傑出研究金牌獎的「無毒環保膠」，黏著性、耐水性佳且不含致癌甲醛。獲得產業化貢獻金牌獎有「微藻減碳創能與生技健康」，將工業排放的二氧化碳用來養殖微藻，並從中提煉生質能源或高值化商品，「協助商務服務業掌握關鍵消費意圖」以多重演算法，精準預測消費者需求，「物流產業加值應用」推動高效儲運，帶動嶄新經濟。

工研院院長劉文雄今天表示，工研院將創新研發能量，真正落實到產業，此次工研院選出的「傑出研究金牌獎」與「產業化貢獻金牌獎」，呼應政府「5+2產業創新計劃」涵蓋從數位經濟、智慧物流到環境永續，協助產業價值不斷翻轉躍升的成功案例。

「無毒環保膠及曲木應用」榮獲傑出研究獎金牌獎，以往板材使用尿素甲醛樹脂做為黏著劑，隨著時間和溫度變化，會慢慢釋放出對人體有害的甲醛。材料與化工研院所組長林顯光指出，甲醛被視為一級致癌物，工研院開發的無毒環保膠，不含甲醛且黏著性、耐水性佳，已獲得台、日、美專利，高雄財稅大樓340坪地板、苗栗小木屋等，都採用無毒環保膠，並與並與國際連鎖傢俱大廠完成產品認證，同時本技術也已成立新創公司，協助建築、裝潢等傳統產業轉型再升級，往無毒家園更進一步。

榮獲「產業化貢獻金牌獎」分別有物流產業加值應用推動、協助商務服務業掌握關鍵消費意圖、微藻減碳創能與生技健康。

看準物流業缺工與勞工職傷等問題，工研院研發出動態才積重量測量辨識系統，每天可快速丈量上萬件包裹的體積與重量，將進貨計費自動化，並以AI儲揀決策加速出貨。另還有物流服務型機器人以全球首創天花板定位導航技術，提供省力揀理貨的搬運移動服務。現在已經導入新竹物流、全日物流及京揚國際等物流龍頭業者，以及並與超商業者萊爾富合作。

「協助商務服務業掌握關鍵消費意圖」這項技術是在協助電商、影音平台等商務服務業者，以往得靠消費行為才能分析，但工研院以10種以上的多重演算法，分析網站瀏覽者的點擊歷史與交易資料，事先預測消費者的想法，提高個人化推薦的精準度。以台灣電商龍頭業者momo為例，導入這套技術後，透過系統推薦，推薦佔營收比重由不到1%提升到12.2%，大大提升客戶連黏著度。

特別的是，「微藻減碳創能與生技健康」將高排碳工業的二氧化碳捕獲後，延伸應用於微藻養殖，依據藻種的不同，可生產用於能源的高固碳率微藻或生產含高單價物質之微藻，將二氧化碳轉化為能源及高值化產品。