林志玲閃婚，為「企業併購」立下的4個完美示範：時機、互補、保密、速度

2019-06-24 14:52 商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家



林志玲嫁給日本男星AKIRA。圖／LDH提供 分享 facebook

台灣第一名模林志玲和日本放浪兄弟成員Akira閃電結婚，震驚海內外各界，有人為他們找到幸福而祝福，也有人認為注定會失敗。

婚姻就像企業間的併購，兩個不同的個體，因為共同目標，而決定結合在一起。作為一個職業的併購專家，我為這筆交易（很抱歉找不到更好的替代詞）打90分，理由如下：

第一是「時機」。這是一個完美的時機，也是最後的機會。林志玲今年已44歲，很恭喜她終於在大門即將關閉前最後一刻，把自己成功嫁了出去，不僅找到幸福，也引起全世界的注目和祝福。整個過程非常順暢，沒有倉促成軍，也沒有帶球跑步，就像兩顆星星自然相會，在對的時間和對的地點，綻放出燦爛的火花。

台灣企業大多不懂得掌握時機，有些明明是大美女，卻一直錯誤評估情勢，不願意談論婚嫁，等到心意轉變時，機會已逝，最後人老珠黃，抑鬱而終。

時機是併購成功的關鍵。尹衍樑2年前把大潤發中國賣給阿里巴巴，面子裡子都贏。郭台銘董事長想進軍品牌，2年前趁著夏普出現財務危機時，一舉把對方買了下來，完成不可能的任務，也是一個掌握時機的成功範例。

第二是「互補性」。林志玲雖然比男方大7歲，但對方身高180多公分，又留著鬍子，和林大美女在一起，沒有姊姊弟弟的感覺。

日本媒體稱這段婚姻是「美女與野獸」，有點諷刺。但據了解男方溫柔體貼而且有趣，符合林志玲擇偶條件；過去半年他變得相當有禮貌，說明美女對其神奇的影響力。

一般談併購，互補性高的最圓滿，比如說一個技術強、一個市場強，或一個台灣強、一個海外強。如果過於類似，就會有很多重疊，產生衝突，不容易磨合。前幾年半導體封裝大廠日月光併購矽品，一個是市場龍頭、一個是第二名，爭得不可開交，最後雖然終於合併，但雙方都傷痕累累。

我認為「跨文化」是結合的重要因素，彼此可以有更多時間來探索對方，不會喪失興趣。雖然有人說男女因誤會而結合，因了解而分開。不過很明顯對林志玲和Akira而言，新鮮感和幸福感還很濃厚，所以才會一起曬臉書。Akira不一定是Mr. Perfect，但對志玲姐姐而言，絕對是充分互補的Mr. Right。

影藝界跨地域聯姻的例子相當多，成功的也不少，比如說林青霞在40歲時下嫁香港富商，歐陽菲菲嫁日本人，白嘉莉嫁印尼人，張曼玉和鞏俐的另一半也都是老外。雙方結合後，可有更長的時間相互探索，也通常會離開出生地，不易被媒體干擾。台灣企業併購，跨境的很少，不過這兩年隨著台灣價值浮現，案例越來越多。

第三是「保密性」。這是併購交易極重要的條件，許多大型交易雖然立意很好，但一旦曝光便見光死。以林志玲這樣的公眾人物，幾乎沒有任何隱私，在中港台地區很難與喜歡的對象深入交往，一旦上了媒體便是破局的開始。

林志玲雖是和圈內人交往，但很聰明的採取「跨地域」策略，以致沒有任何人察覺，媒體只追到林志玲1年多前，曾在日本六本木某處待了一晚，但她和Akira認識其實始於8年前。相信志玲姐姐的領悟正像辛棄疾的詞：「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處」。

第四是「速度」。好的併購案，一定要快刀斬亂麻，拖得越久，越不易做成。那種搞了10、20年的男女交往，即使最後「有情人終成眷屬」，也不一定會幸福，現實有很多例子。

可以看的出來，林志玲在交往過程中，有適度的採取主動，釋放「追我，I am available」的信息。這就是「造局者」（deal-maker），表面被動，實則主動。否則就算男有意，以雙方身分的懸殊，以及女方「女神」的地位，會很難往前推進。

林志玲很堅定的理解「自己的幸福自己追」，絕對不要讓別人主宰自己的命運，不管是男方、父母、媒體或任何人。當大家還搞不清楚狀況的時候，她已經deal closed，輕鬆的去度蜜月，留下18億網民的驚訝與猜測。再也沒有什麼能夠阻擋她的成功，她自在優雅的玩弄了世界，女神畢竟是女神。Bravo, salute to you！

台灣有很多地方可以像林志玲學習。我們絕對是美女，但現在黃金時機已過，未來不應再和別人比年輕、比身材、比美貌，而要懂得比智慧、比成熟和比手腕。很重要的是，要明白自己的分量，不能恃寵而驕。如果只想要找一個大老闆當靠山，甘心做他的小三，那麼未來等到年華老去，絕對會被一腳踢開。

我在2年前寫過一篇文章，說明台灣就像不幸淪落風塵的美女，我們氣質出眾、價值非凡，卻得不到全世界的重視。然而現在這個情況正在改變，由於中美貿易大戰，台灣的大好機會來了，重新獲得世界關注。但假如我們錯估情勢、玩火自焚，未來非但無法更上一層樓，可能連東南亞新興國家都不如！

目前是最關鍵的時刻，值得台灣這個風華不再的美女冷靜思考。假如我們故作清高丶拒人於千里之外，未來「聖女」不成，將淪為「剩女」；如果一心等待被人包養，未來必成「怨女」或「浪女」；最糟糕的是自以為聰明，玩弄男人，挑撥離間，不知輕重，「辣妹」最終恐淪為「烈女」，那將是台灣的悲劇。

The future of Taiwan needs both Brain and Beauty.

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