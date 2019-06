林志玲閃婚,為「企業併購」立下的4個完美示範:時機、互補、保密、速度

2019-06-24 14:52 商業周刊 黃齊元/商業.com專欄作家



林志玲嫁給日本男星AKIRA。圖/LDH提供 分享 facebook

台灣第一名模林志玲和日本放浪兄弟成員Akira閃電結婚,震驚海內外各界,有人為他們找到幸福而祝福,也有人認為注定會失敗。

婚姻就像企業間的併購,兩個不同的個體,因為共同目標,而決定結合在一起。作為一個職業的併購專家,我為這筆交易(很抱歉找不到更好的替代詞)打90分,理由如下:

第一是「時機」。這是一個完美的時機,也是最後的機會。林志玲今年已44歲,很恭喜她終於在大門即將關閉前最後一刻,把自己成功嫁了出去,不僅找到幸福,也引起全世界的注目和祝福。整個過程非常順暢,沒有倉促成軍,也沒有帶球跑步,就像兩顆星星自然相會,在對的時間和對的地點,綻放出燦爛的火花。

台灣企業大多不懂得掌握時機,有些明明是大美女,卻一直錯誤評估情勢,不願意談論婚嫁,等到心意轉變時,機會已逝,最後人老珠黃,抑鬱而終。

時機是併購成功的關鍵。尹衍樑2年前把大潤發中國賣給阿里巴巴,面子裡子都贏。郭台銘董事長想進軍品牌,2年前趁著夏普出現財務危機時,一舉把對方買了下來,完成不可能的任務,也是一個掌握時機的成功範例。

第二是「互補性」。林志玲雖然比男方大7歲,但對方身高180多公分,又留著鬍子,和林大美女在一起,沒有姊姊弟弟的感覺。

日本媒體稱這段婚姻是「美女與野獸」,有點諷刺。但據了解男方溫柔體貼而且有趣,符合林志玲擇偶條件;過去半年他變得相當有禮貌,說明美女對其神奇的影響力。

一般談併購,互補性高的最圓滿,比如說一個技術強、一個市場強,或一個台灣強、一個海外強。如果過於類似,就會有很多重疊,產生衝突,不容易磨合。前幾年半導體封裝大廠日月光併購矽品,一個是市場龍頭、一個是第二名,爭得不可開交,最後雖然終於合併,但雙方都傷痕累累。

我認為「跨文化」是結合的重要因素,彼此可以有更多時間來探索對方,不會喪失興趣。雖然有人說男女因誤會而結合,因了解而分開。不過很明顯對林志玲和Akira而言,新鮮感和幸福感還很濃厚,所以才會一起曬臉書。Akira不一定是Mr. Perfect,但對志玲姐姐而言,絕對是充分互補的Mr. Right。

影藝界跨地域聯姻的例子相當多,成功的也不少,比如說林青霞在40歲時下嫁香港富商,歐陽菲菲嫁日本人,白嘉莉嫁印尼人,張曼玉和鞏俐的另一半也都是老外。雙方結合後,可有更長的時間相互探索,也通常會離開出生地,不易被媒體干擾。台灣企業併購,跨境的很少,不過這兩年隨著台灣價值浮現,案例越來越多。

第三是「保密性」。這是併購交易極重要的條件,許多大型交易雖然立意很好,但一旦曝光便見光死。以林志玲這樣的公眾人物,幾乎沒有任何隱私,在中港台地區很難與喜歡的對象深入交往,一旦上了媒體便是破局的開始。

林志玲雖是和圈內人交往,但很聰明的採取「跨地域」策略,以致沒有任何人察覺,媒體只追到林志玲1年多前,曾在日本六本木某處待了一晚,但她和Akira認識其實始於8年前。相信志玲姐姐的領悟正像辛棄疾的詞:「眾裡尋他千百度,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處」。

第四是「速度」。好的併購案,一定要快刀斬亂麻,拖得越久,越不易做成。那種搞了10、20年的男女交往,即使最後「有情人終成眷屬」,也不一定會幸福,現實有很多例子。

可以看的出來,林志玲在交往過程中,有適度的採取主動,釋放「追我,I am available」的信息。這就是「造局者」(deal-maker),表面被動,實則主動。否則就算男有意,以雙方身分的懸殊,以及女方「女神」的地位,會很難往前推進。

林志玲很堅定的理解「自己的幸福自己追」,絕對不要讓別人主宰自己的命運,不管是男方、父母、媒體或任何人。當大家還搞不清楚狀況的時候,她已經deal closed,輕鬆的去度蜜月,留下18億網民的驚訝與猜測。再也沒有什麼能夠阻擋她的成功,她自在優雅的玩弄了世界,女神畢竟是女神。Bravo, salute to you!

台灣有很多地方可以像林志玲學習。我們絕對是美女,但現在黃金時機已過,未來不應再和別人比年輕、比身材、比美貌,而要懂得比智慧、比成熟和比手腕。很重要的是,要明白自己的分量,不能恃寵而驕。如果只想要找一個大老闆當靠山,甘心做他的小三,那麼未來等到年華老去,絕對會被一腳踢開。

我在2年前寫過一篇文章,說明台灣就像不幸淪落風塵的美女,我們氣質出眾、價值非凡,卻得不到全世界的重視。然而現在這個情況正在改變,由於中美貿易大戰,台灣的大好機會來了,重新獲得世界關注。但假如我們錯估情勢、玩火自焚,未來非但無法更上一層樓,可能連東南亞新興國家都不如!

目前是最關鍵的時刻,值得台灣這個風華不再的美女冷靜思考。假如我們故作清高丶拒人於千里之外,未來「聖女」不成,將淪為「剩女」;如果一心等待被人包養,未來必成「怨女」或「浪女」;最糟糕的是自以為聰明,玩弄男人,挑撥離間,不知輕重,「辣妹」最終恐淪為「烈女」,那將是台灣的悲劇。

The future of Taiwan needs both Brain and Beauty.

※本文由商業.com授權刊載,未經同意禁止轉載。