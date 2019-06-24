「世上哪有這種事」賴正鎰籲修法禁止職業工會發起罷工

2019-06-24 12:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



長榮航空空服員罷工第5日，全國商總理事長賴正鎰今（24）日表示，台灣近年歷經三次航空業罷工，重挫台灣國際形象，影響國家利益與公眾權益，更讓準備台灣投資的外資望之怯步，全國商總支持旅行同業公會發起反罷工的抗議活動，也呼籲長榮空服員儘快結束罷工，回歸正常。

賴正鎰也建議政府，歷經三次航空罷工後，應痛定思痛，以大眾權利與公共利益為考量，修訂「工會法」及「勞資爭議處理法」，取消「職業工會」的罷工權，僅「企業工會」才享罷工權，並將航空業納入「必要服務條款」的管制對象，且明訂「罷工預告期」為15天，使主管機關有足夠因應準備時間，避免造成社會大眾的嚴重不便。

賴正鎰指出，過去英國在首相柴契爾時代強力修改「工會法」，嚴禁「職業工會」罷工，只有「企業工會」有罷工權，才讓當年英國的社會經濟穩定下來，後來歐、美、韓等國家也比照。

台灣這兩次空服員罷工，是桃園市空服員職業工會發起罷工投票，竟是華航與長榮兩家公司的空服員互相參與投票同意罷工，世界上哪有這樣的事，因此他建議台灣比照修法，禁止「職業工會」發起罷工，僅「企業工會」可以發起罷工。

賴正鎰表示，他對長榮空服員行使罷工權益給予尊重，但長榮空服員工會突然在20日14時才決定當天16時起進行罷工，大家都措手不及，連全國商總在北京經貿考察團20日14時準備在北京機場要回台灣也差點受影響，還好出發前緊急改票，改搭華航才能如期返台。

賴正鎰表示，長榮空服員罷工至今已是第5日，預計取消900航班，影響20萬人次。這次不僅旅客權益受影響，連帶賠入台灣國際旅遊形象，更把長榮集團故總裁張榮發過去建立起的安全性高、服務貼心、公益良善的國際航空公司形象，毀於一旦。

華航與長榮兩大航空公司的接連罷工，不只賠上航空公司業績形象，更重創台灣國際形象，少數私利影響大眾利益也直接影響旅客，賴正鎰表示，台灣旅遊業損失慘重，包括旅行社，遊覽車，旅館業，貨運物流業等相關產業經營，後續賠償與轉團也十分困擾，甚至嚇跑外資，不敢到台灣投資。

賴正鎰表示，勞資爭議處理法第53條只規定教師、國防部及所屬單位禁止罷工，而水電、天燃氣、醫院及金融證券等行業，因「影響大眾生命安全、國家安全或重大公共利益之事業，勞資雙方應約定必要服務條款，工會始得宣告罷工」。但「航空業」屬公共運輸業卻未受規範，似乎不合理。