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長榮招新空服員取代罷工者？交部回應了

能源怎轉型近6成民眾不知 最難忍以這2項為代價

長榮罷工地勤忙碌 總經理孫嘉明哽咽道謝

2019-06-24 11:53聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

長榮航空空服員罷工今天進入第5天，上午長榮舉行股東會，董事長林寶水與總經理孫嘉明等出席主持。

會後總經理孫嘉明舉行記者會，談到因為罷工，看到桃園、高雄等各機場以及營業處的員工，不眠不休的處理旅客的問題，孫嘉明一度哽咽，但對於空服工會提出勞工董事、禁搭便車條款兩項訴求，孫嘉明連續說了三次：「絕對不可能接受」，這個立場是非常堅定的。

長榮航空上午舉行股東會，董事長林寶水（右一）與總經理孫嘉明（左二）等出席主持。記...
長榮航空上午舉行股東會，董事長林寶水（右一）與總經理孫嘉明（左二）等出席主持。記者胡經周／攝影
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長榮航空空服員罷工今天進入第5天。記者胡經周／攝影
長榮航空空服員罷工今天進入第5天。記者胡經周／攝影
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長榮航空空服員罷工今天進入第5天，總經理孫嘉明舉行記者會，談到因為罷工，看到桃園...
長榮航空空服員罷工今天進入第5天，總經理孫嘉明舉行記者會，談到因為罷工，看到桃園、高雄等各機場以及營業處的員工，不眠不休的處理旅客的問題，孫嘉明一度哽咽。記者胡經周／攝影
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長榮航空罷工股東會
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