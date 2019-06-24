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北市就博會29日登場 資通訊產業月薪60K起攬才

2019-06-24 10:52經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

畢業季來囉！台北市就業服務處邀請各位新鮮人一同來展開人生「薪」旅程，29日（六）上午10時30分至16時，在台北車站1樓售票大廳舉辦「OKWORK畢業季」就業博覽會，現場邀請70家廠商，提供4,363個工作機會，其中有2,850個起薪3萬元以上的職缺，整體活動平均薪資為38,251元，高薪平均為44,175元，現場直接與廠商一對一面試，歡迎甫出校園的青年朋友，好好把握機會，做好求職與就業準備。

北市就服處表示，這次精選70家優質企業共襄盛舉，類別以製造業、影音傳播資通服務業、批發零售、和住宿餐飲四大產業為主，廠商數占90%，相較第1季所舉辦的轉職暨實習就博會同類產業廠商數成長了8%，分佈上製造資通與批發餐飲的占比分別為47%與43%，形成本次就博會以製造資通等產業為主軸的調性，顯見製造、資通訊產業的大量開缺，除了是鎖定北台灣頂尖大專院校外，同時也展現欲招募可塑性高、學習力強、積極主動優質畢業生的強烈企圖心，使這次的就博會更有看頭。

相較於第1季204家企業大規模徵才，本季的70家企業具備量足質精、優而多元的活動特色，期待畢業生產生共鳴。其中國家中山科學研究院工作機會數一口氣釋出1,200個，技術職缺有1,000個、行政管理職缺達200個是歷來少見的大範圍徵才，高階手機鏡頭大廠大立光也廣徵400名新血，而受年輕人喜愛的電商、區塊鏈應用公司，如創業家兄弟、富胖達、奧丁丁集團、關貿、亞太電信等也都釋出多樣且為數不少的職缺。另重視企業品牌及公司規模的知名廠商，如：研揚科技、中華工程、超豐電子與雄獅旅遊等上市上櫃公司也都樂意陪年輕人創造職涯人生的第一次精彩。

薪資條件上，無經驗也可挑戰高薪職缺喔！像是奧丁丁集團的開發工程師，最高月薪有100K；創意引晴開出資訊類人才，薪資從6萬起跳，最高可達10萬元；科定企業的業務代表，月薪67K~73K；德翔海運的資訊專員月薪35K~70K；屈臣氏的門市藥師，月薪可達55K~65K；藏壽司的店長候補社員起薪達38K；王品餐飲的石二鍋王品新秀月薪31K~42K。

整體活動以資訊／軟體／系統類的工作「錢」景最佳，均薪可達4萬5,588元，歡迎新鮮人積極爭取、入門來挑戰高薪。

就服處鼓勵應屆畢業生，初入職場的新人起薪雖然不多，然可著眼於未來職涯的發展性，選擇先投入職場找出興趣，把握初期工作時對於職場摸索期，進而規劃自己未來職涯發展，先求有再求好的過程是值得的。

此外，就服處在7月5日(星期五)下午1時至4時，在台北市政府中庭辦理「家樂福北北區暑期工讀招募活動」，活動詳情請上台北就業大補帖網站查詢或電洽就服處台北人力銀行專線(02)2338-0277，臺北市境內可打1999轉58988洽詢。

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